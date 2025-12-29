Acesse sua conta
Turista é encontrado morto em praia da Bahia após salvar filho de afogamento

Vítima entrou na água para ajudar duas crianças puxadas pela correnteza

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:45

Turista se afogou na Praia dos Coqueiros Crédito: Reprodução/4º BBM

O corpo de um turista de 43 anos que havia desaparecido após entrar no mar para socorrer familiares foi localizado na manhã desta segunda-feira (29), em Ilhéus, no sul da Bahia. Ele se afogou ao tentar resgatar o filho, de 10 anos, e o sobrinho, de 14, que estavam em perigo no domingo (28), na praia dos Coqueiros, uma das mais frequentadas da cidade, segundo informações do g1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), as crianças entraram na água enquanto outros familiares se acomodavam na areia e acabaram sendo arrastadas pela correnteza. Ao notar a situação, o homem e o cunhado correram para o mar na tentativa de salvá-las, mas ambos também passaram a correr risco de afogamento.

Com o apoio de um salva-vidas que estava no local, o cunhado e os dois adolescentes conseguiram sair da água em segurança. O homem, no entanto, acabou desaparecendo no mar. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na região.

Ainda segundo os bombeiros, o corpo da vítima foi encontrado após ser levado de volta à faixa de areia pela maré. Natural de Ubaitaba, cidade localizada a cerca de 80 quilômetros de Ilhéus, o homem não teve a identidade divulgada. As circunstâncias do afogamento seguem sendo acompanhadas pelas autoridades.

