Turista é encontrado morto em praia da Bahia após salvar filho de afogamento

Wendel de Novais
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:45
O corpo de um turista de 43 anos que havia desaparecido após entrar no mar para socorrer familiares foi localizado na manhã desta segunda-feira (29), em Ilhéus, no sul da Bahia. Ele se afogou ao tentar resgatar o filho, de 10 anos, e o sobrinho, de 14, que estavam em perigo no domingo (28), na praia dos Coqueiros, uma das mais frequentadas da cidade, segundo informações do g1.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), as crianças entraram na água enquanto outros familiares se acomodavam na areia e acabaram sendo arrastadas pela correnteza. Ao notar a situação, o homem e o cunhado correram para o mar na tentativa de salvá-las, mas ambos também passaram a correr risco de afogamento.
Turista se afogou na Praia dos Coqueiros
Com o apoio de um salva-vidas que estava no local, o cunhado e os dois adolescentes conseguiram sair da água em segurança. O homem, no entanto, acabou desaparecendo no mar. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na região.
Ainda segundo os bombeiros, o corpo da vítima foi encontrado após ser levado de volta à faixa de areia pela maré. Natural de Ubaitaba, cidade localizada a cerca de 80 quilômetros de Ilhéus, o homem não teve a identidade divulgada. As circunstâncias do afogamento seguem sendo acompanhadas pelas autoridades.