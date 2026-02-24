CAMAÇARI

Líder do tráfico de Aracaju é preso na Região Metropolitana de Salvador

Suspeito tinha dois mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:13

Suspeito foi preso em Camaçari Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem de 40 anos foi preso na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã de terça-feira (24). Ele é apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas em dois bairros de Aracaju, capital de Sergipe.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado no bairro Phoc III (Tancredo Neves). Ele estava foragido da Justiça sergipana e tinha dois mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado, na condição de mandante, relacionados a crimes ocorridos em 2024.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP 1 de 52

As investigações da Polícia Civil de Sergipe indicam que ele atuava como liderança de uma organização criminosa e coordenava o tráfico de drogas nos bairros Santa Maria e Marivan, em Aracaju.