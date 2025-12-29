Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amarrada e executada com 14 tiros: morte de mulher trans seria recado do tráfico

Polícia investiga se assassinato de Paulinha do Paraguaçu, em Santo Estêvão, está ligado a traficantes de Rafael Jambeiro

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:00

Mulher trans é encontrada morta com a boca e as mãos amarradas na Bahia
Mulher trans é encontrada morta com a boca e as mãos amarradas na Bahia Crédito: Reprodução

A execução brutal de uma mulher trans de 51 anos, conhecida como Paulinha do Paraguaçu, no município de Santo Estêvão, pode ter sido um “recado” de traficantes da cidade vizinha de Rafael Jambeiro, onde a vítima morava. Paulinha foi encontrada no último dia 21 com a boca e as mãos amarradas e atingida por vários tiros.

“A nossa investigação aponta para o tráfico de drogas, pois a prostituição era uma das atividades da vítima. Ela também traficava, isso era de conhecimento em Rafael Jambeiro, e já foi presa em 2014 e 2017 por esse crime. A morte dela, com tanta crueldade, é o que chamamos de um ‘homicídio caro’, pois quem fez quis passar um recado. Além de amarrada, ela levou 14 tiros de pistola ponto 40”, afirmou o delegado Lázaro Leonardo, titular da Delegacia Territorial de Santo Estêvão.

LGBTs vítimas de violência

Mulher trans é encontrada morta com a boca e as mãos amarradas na Bahia por Reprodução
Sérgio Henrique Lima dos Santos foi indiciado pela morte da jovem Rhianna Alves por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Érika denunciou delegado após morte de Rhianna por Reprodução
Luane Costa da Silva por Reprodução
Comunidade LGBTQIAP+ vira alvo de criminosos nas madrugadas de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Bandeira LGBTQIA+ por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Everaldo Gregório de Souza, de 60 anos, e Thomas Stephen Lydon, 65 por Reprodução
Everaldo Gregório de Souza morou por anos nos EUA com companheiro por Reprodução
Everaldo Gregório de Souza, de 60 anos, e Thomas Stephen Lydon, 65 por Reprodução
Cadáveres foram removidos por volta de 9h10 e encaminhado para o IML por Tailane Muniz/CORREIO
Cadáveres foram removidos por volta de 9h10 e encaminhado para o IML por Tailane Muniz/CORREIO
1 de 19
Mulher trans é encontrada morta com a boca e as mãos amarradas na Bahia por Reprodução

Outro elemento que reforça a possível ligação do crime com o tráfico é a “desova” recente de outro corpo na mesma região. “No dia 1º, localizamos, no mesmo local onde ela foi deixada, o corpo de um homem, morador de Rafael Jambeiro, também com as mãos e a boca amarradas e atingido por 18 tiros de pistola ponto 40. Ele estava sem documentos”, declarou o delegado.

Apesar dos indícios, a autoria dos crimes ainda é desconhecida. “Estamos no início da investigação e enfrentamos dificuldades para colher depoimentos, porque as pessoas não querem comparecer à delegacia. Buscamos informações para verificar se ela fazia parte de algum grupo criminoso”, concluiu Lázaro Leonardo.

Leia mais

Imagem - Não pagou pedágio: CV matou comerciante perto de onde técnicos da Claro foram sequestrados

Não pagou pedágio: CV matou comerciante perto de onde técnicos da Claro foram sequestrados

Imagem - Técnicos sequestrados em Salvador são da Claro, uma das operadoras proibidas por facção

Técnicos sequestrados em Salvador são da Claro, uma das operadoras proibidas por facção

Imagem - Denúncia aponta sequestro de sargento da PM por traficantes em Salvador

Denúncia aponta sequestro de sargento da PM por traficantes em Salvador

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho
Imagem - Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia
Imagem - 'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)