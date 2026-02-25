CENTRO DE CONVENÇÕES

Bienal do Livro Bahia inicia venda de ingressos; evento terá um dia a mais nessa edição

Evento será de 15 a 21 de abril e a expectativa é de receber 120 mil visitantes

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12:20

Reconhecida como o principal evento de literatura, cultura e entretenimento do Nordeste, a Bienal do Livro Bahia acaba de dar início à venda de ingressos. Com um dia a mais em relação à edição anterior, os visitantes terão sete dias, de 15 a 21 de abril, para aproveitar a programação. Os bilhetes já estão disponíveis no site oficial do evento:. As entradas custam R$ 33,00 (inteira) e R$ 16,50 (meia).

Com o tema “Bahia - Identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”, a edição 2026 da Bienal tem a expectativa de receber 120 mil visitantes. Entre as atrações já confirmadas estão: Julia Quinn, best-seller internacional dos romances Bridgerton; Paula Pimenta, aclamada pelo público juvenil; Pilar del Río, presidente da Fundação José Saramago; Laila Garin e a atriz e cantora baiana.

Também estão confirmadas as presenças de Paloma Jorge Amado, escritora e membro do Conselho Diretor da Fundação Casa de Jorge Amado; NegaFyah, multiartista semifinalista do Prêmio Oceanos 2025; Vitor Martins, escritor referenciado pela representatividade LGBTQIA+; Luciany Aparecida, pesquisadora baiana finalista do Prêmio Jabuti 2024; Aline Bei, também finalista do Jabuti e conhecida por sua prosa intimista, poética e experimental; e Eliana Alvez Cruz, cuja premiada literatura enfatiza as perspectivas afro-brasileiras.

