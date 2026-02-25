Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bienal do Livro Bahia inicia venda de ingressos; evento terá um dia a mais nessa edição

Evento será de 15 a 21 de abril e a expectativa é de receber 120 mil visitantes

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12:20

Bienal do Livro Bahia inicia venda de ingressos; evento terá um dia a mais nessa edição
Bienal do Livro Bahia inicia venda de ingressos; evento terá um dia a mais nessa edição Crédito: Divulgação

Reconhecida como o principal evento de literatura, cultura e entretenimento do Nordeste, a Bienal do Livro Bahia acaba de dar início à venda de ingressos. Com um dia a mais em relação à edição anterior, os visitantes terão sete dias, de 15 a 21 de abril, para aproveitar a programação. Os bilhetes já estão disponíveis no site oficial do evento:. As entradas custam R$ 33,00 (inteira) e R$ 16,50 (meia).

Com o tema “Bahia - Identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”, a edição 2026 da Bienal tem a expectativa de receber 120 mil visitantes. Entre as atrações já confirmadas estão: Julia Quinn, best-seller internacional dos romances Bridgerton; Paula Pimenta, aclamada pelo público juvenil; Pilar del Río, presidente da Fundação José Saramago; Laila Garin e a atriz e cantora baiana.

Também estão confirmadas as presenças de Paloma Jorge Amado, escritora e membro do Conselho Diretor da Fundação Casa de Jorge Amado; NegaFyah, multiartista semifinalista do Prêmio Oceanos 2025; Vitor Martins, escritor referenciado pela representatividade LGBTQIA+; Luciany Aparecida, pesquisadora baiana finalista do Prêmio Jabuti 2024; Aline Bei, também finalista do Jabuti e conhecida por sua prosa intimista, poética e experimental; e Eliana Alvez Cruz, cuja premiada literatura enfatiza as perspectivas afro-brasileiras.

Conheça 18 livros de romance para ler em 2026

Prometa que vai se lembrar de mim, de Abby Jimenez (Arqueiro). O homem perfeito não existe, mas Xavier chega bem perto: um veterinário alto e lindo com uma gatinha fofa no colo. Mas então ele faz um comentário que deixa Samantha furiosa e se torna apenas mais um homem babaca entre tantos. Se tem uma coisa que ela ama é humilhar caras assim. A menos, é claro, que ele admita que errou... e que se revele muito interessante. por Reprodução
Tudo vai ficar bem, de Jojo Moyes (Intrínseca). Narra a história de Lila Kennedy, cuja vida perfeita desmorona quando seu marido pede o divórcio depois que ela publica um livro sobre relacionamentos inabaláveis. Enfrentando luto, a casa em ruínas e a volta do pai biológico, Lila precisa reconstruir sua vida. por Reprodução
Rivalidade ardente - Heated Rivalry, de Rachel Reid (Alt). O romance esportivo hot que inspirou a série de TV Heated Rivalry, distribuída no Brasil pela HBO MAX. A estrela do hóquei profissional Shane Hollander não é apenas absurdamente talentoso: ele também tem uma reputação impecável. O hóquei é sua vida. Agora que é o capitão do time Montreal Voyageurs, ele não deixará que nada coloque seu trabalho em risco — muito menos o cara russo sexy cujo corpo atlético tira seu sono. O capitão do Boston Bears, Ilya Rozanov, é tudo o que Shane não é. Autoproclamado rei do gelo, é tão arrogante quanto talentoso. Ninguém consegue vencê-lo — exceto Shane. Os dois construíram suas carreiras em cima dessa rivalidade lendária, mas quando saem da pista de gelo, o calor entre eles é inegável. por Reprodução
A última carta, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Beckett é um militar americano endurecido pelos horrores que já testemunhou na guerra. A não ser pela amizade sincera que tem com Ryan, um soldado de sua unidade, e com a cachorra Bagunça, ele perdeu a fé no amor e na humanidade. Até que Ryan o convence a se corresponder com sua irmã, Ella, que está do outro lado do mundo, em Telluride, no Colorado. Mesmo sem nunca tê-la conhecido pessoalmente, Beckett encontra refúgio nas cartas que os dois trocam e fica totalmente encantado por ela. por Reprodução
Romance: Uma vida e tanto, de Emily Henry (Verus). Dois escritores competem pela chance de contar a incrível história de uma mulher com uma vida e tanto. por Reprodução
Patinando no amor, de Lynn Paynter (Intrínseca). Nova comédia romântica de Lynn Painter, autora do fenômeno Melhor do que nos filmes , Patinando no amor  se aventura no mundo dos romances esportivos com o reencontro inesperado de dois melhores amigos de infância. por Reprodução
Amor em Roma, de Sarah Adams (Intrínseca). Depois de anos alimentando sua imagem de “princesa do pop”, Amelia Rose, conhecida por sua legião de fãs como Rae Rose, está completamente esgotada. No auge do desespero, ela decide se inspirar na única pessoa que nunca a decepcionou: Audrey Hepburn. Seguindo os passos de A Princesa e o Plebeu , um de seus filmes favoritos protagonizados pela atriz, Amelia foge no meio da noite a caminho de Roma… no caso, a opção mais próxima ― uma cidadezinha chamada Roma no Kentucky.Quando seu carro quebra na frente da casa de Noah Walker, o sujeito ranzinza e musculoso deixa claro que não tem tempo nem paciência para lidar com celebridades. por Reprodução
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record). Será que todos merecem uma segunda chance? É o que mais deseja Kenna Rowan, na luta para recuperar os pedaços estilhaçados de sua antiga vida após um trágico acidente ter colocado tudo a perder. por Reprodução
Corte de Espinhos e Rosas (Acotar), de Sarah J. Maas (2015): uma caçadora humana é arrastada para o perigoso mundo das fadas após matar um feérico transformado em lobo. Considerada a primeira romantasia. por Reprodução
Tudo que deixamos inacabado, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Aos 28 anos, Georgia Stanton é obrigada a recomeçar a vida depois de um doloroso divórcio. Ao voltar para a casa da família no Colorado, ela se vê cara a cara com o autor best-seller Noah Harrison, que está na cidade para fechar um contrato e terminar o último livro da bisavó dela, uma famosa escritora. Ele é tão arrogante em pessoa quanto nas entrevistas, e Georgia não concorda que ele seja a escolha perfeita para essa tarefa. por Reprodução
Sem juízo, de Elsie Silver (Arqueiro). Theo Silva é um peão de rodeio que está sempre metido em confusão. Além disso, é um notório conquistador. E Winter sabe exatamente o que ele quer quando olha para ela.Mas Winter está saindo de um casamento tóxico e jurou ficar longe dos homens para sempre. Então, para ela, Theo é só uma tentação com potencial de virar dissabor. Não dá para confiar no sujeito. Porém menos ainda resistir a ele. por Reprodução
Binding 13, de Chloe Walsh (Bloom Brasil). Johnny Kavanagh é uma força da natureza no rúgbi. Preparado para o estrelato, ele está em disparada, e nada vai entrar em seu caminho. Nem mesmo a aluna nova na Tommen. Aquela garota tímida e de olhos tristes, que esconde muitas feridas. E que o distrai como nenhuma outra. A vida nunca foi fácil para Shannon Lynch. Vítima de bullying e agressão, ela chega no colégio no meio do ano letivo rezando por um novo começo. Em seu primeiro dia, conhece o famoso Johnny Kavanagh. De repente a jovem que só queria levar uma vida discreta se vê em um turbilhão de sentimentos pelo cara mais popular da escola ― e com isso conquista mais inimigos. por Divulgação
As coisas que nunca superamos, de Lucy Score (Alta Novel). Naomi Witt está em fuga. Não apenas do noivo e uma igreja cheia de convidados, mas de toda a sua vida. Mas, se perguntar a ela, Naomi está indo ao resgate de sua afastada e desregrada gêmea, Tina, em Knockemout, uma cidade onde as pessoas nem sempre são educadas e os conflitos são resolvidos à moda antiga… com socos e cerveja. Geralmente nessa ordem.É uma pena que a gêmea do mal de Naomi não tenha mudado nada. Depois de pôr as mãos no carro e no dinheiro da irmã, Tina deixa para trás algo inesperado: a sobrinha que Naomi não sabia que tinha. Agora ela está sem carro, sem dinheiro, sem planos e é responsável por uma criança de 11 anos. por Divulgação
O mar que me levou a você, de Pedro Rhuas (Seguinte). Nascido em uma lendária família de surfistas, Matias Mendonza sempre esteve ligado ao mar. As ondas são sua bússola quando ele se sente perdido — o que acontece com mais frequência do que sua fama de bad boy deixa transparecer. De volta à praia de Canoa Quebrada para mais uma temporada perfeita no Ceará, ele precisa decidir se seguirá os passos da mãe no surfe profissional ou se trabalhará no Hippie, o charmoso hostel dos pais.Mas, antes que faça sua escolha, o mar tem uma última surpresa: Júlio, o garoto misterioso com quem seu destino se entrelaça quando uma onda enorme os aproxima. por Reprodução
Noiva, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Neste primeiro romance paranormal de Ali Hazelwood, uma aliança perigosa entre uma vampira e um lobisomem acaba se tornando um tórrido caso de amor. por Reprodução
Um amor problemático de verão, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Maya Killgore tem 23 anos e ainda está descobrindo o que quer da vida.Conor Harkness tem 38, e Maya não consegue parar de pensar nele.É um clichê tão grande que o coração dela quase não aguenta: homem mais velho e mulher mais nova, empresário rico e estudante falida, melhor amigo do irmão e a garota na qual ele nunca reparou. por Reprodução
Rei da Preguiça, de Ana Huang (Arqueiro). Herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo, Xavier Castillo tem tudo ao seu alcance. Sem interesse em assumir o império da família, passa os dias em férias eternas, rodeado de amigos, música, bebida e mulheres que o adoram... exceto por uma: Sloane, sua assessora de imprensa.Nada o diverte mais do que irritá-la. Porém, quando uma tragédia os obriga a conviver mais de perto, Xavier se depara com um futuro incerto e se dá conta de que a única pessoa imune ao seu charme é também a única que ele deseja. por Divulgação
Fisgados pelo amor, de Tessa Bailey (Intrínseca). Fox Thornton está acostumado com sua reputação de conquistador. Sexy e despreocupado, todo mundo sabe que com ele a diversão é garantida ― seja na cama ou fora dela ―, e é assim que gosta de ser lembrado. Até conhecer Hannah Bellinger. Ela é imune ao charme e aos atributos físicos do pescador, mas parece valorizar a sua… personalidade. Por mais que ache tudo isso muito estranho, ele realmente gosta de Hannah e não quer colocar em risco aquela conexão, então só lhe resta ficar mesmo na amizade. por Divulgação
1 de 18
Prometa que vai se lembrar de mim, de Abby Jimenez (Arqueiro). O homem perfeito não existe, mas Xavier chega bem perto: um veterinário alto e lindo com uma gatinha fofa no colo. Mas então ele faz um comentário que deixa Samantha furiosa e se torna apenas mais um homem babaca entre tantos. Se tem uma coisa que ela ama é humilhar caras assim. A menos, é claro, que ele admita que errou... e que se revele muito interessante. por Reprodução

Os responsáveis pela escolha das atrações compõem um time 100% baiano de curadores. À frente do Eixo Literário estão Josélia Aguiar e Itamar Vieira Junior, escritores já renomados; o dramaturgo, roteirista e apresentador Aldri Anunciação cuida do Eixo Cultura além do Livro, com a proposta de explorar o diálogo da literatura com a música, o cinema e as artes; o publicitário Deco Lipe se ocupa do Eixo Young Adult, voltado para o público juvenil; a atriz e comediante Maíra Azevedo, conhecida na internet por Tia Má, comandará o Eixo de Atualidades; e a diretora e roteirista Mira Silva é responsável pelo Eixo Infantil, levando o universo dos livros de maneira lúdica e divertida para as crianças.

Mais recentes

Imagem - Quer empreender? Senac Bahia abre inscrições para cursos de produção de ovos de Páscoa a partir de R$ 69

Quer empreender? Senac Bahia abre inscrições para cursos de produção de ovos de Páscoa a partir de R$ 69
Imagem - Sete bairros de Salvador ainda estão sem água por conta de reparo em adutora; veja quais

Sete bairros de Salvador ainda estão sem água por conta de reparo em adutora; veja quais
Imagem - Serasa: Feirão Limpa Nome vai renegociar dívidas com até 99% de desconto em Salvador

Serasa: Feirão Limpa Nome vai renegociar dívidas com até 99% de desconto em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
01

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - 'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática
02

'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
03

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
04

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF