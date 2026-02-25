Acesse sua conta
Áreas em 13 bairros de Salvador ainda estão sem água por conta de reparo em adutora; veja quais

Reparo emergencial em adutora causou interrupção do serviço desde terça-feira (24)

  • Monique Lobo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:58

'Nem um pingo na torneira': bairros de Salvador registram até seis dias sem água por falta de abastecimento
Sete bairros ainda estão sem água em Salvador Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O abastecimento de água ainda não foi regularizado em áreas de 13 bairros de Salvador, nesta quarta-feira (25). A interrupção começou na terça-feira (24), para que fosse realizado o serviço de reparo emergencial em uma adutora.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o reabastecimento está sendo realizado de forma gradativa desde o final da tarde de terça. Ainda segundo o órgão, a distribuição da água ocorre aos poucos porque foi necessário esvaziar a rede para a realização do serviço e, agora, essa rede precisa ser enchida novamente com pressão suficiente nas tubulações para atender os imóveis.

Saiba quais são os 13 bairros afetados pela falta de água em Salvador e quando ela pode voltar

As áreas ainda sem água estão nos bairros: Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz, Imbuí, Itapuã, Jardim das Margaridas, Jardim Placaford, Mussurunga, Patamares, Piatã, Pituaçu, São Cristóvão, Stella Maris e Trobogy.

O prazo para a regularização total do abastecimento em todas as localidades foi de 48h, contando a partir da retomada do serviço, no final da tarde de ontem. A Embasa ainda informou que o abastecimento por carro-pipa está disponível, com prioridade para as unidades de saúde, pelo telefone 0800 0555 195 ou através do site do órgão, informando número de matrícula.

Tags:

