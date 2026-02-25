TORNEIRA VAZIA

Áreas em 13 bairros de Salvador ainda estão sem água por conta de reparo em adutora; veja quais

Reparo emergencial em adutora causou interrupção do serviço desde terça-feira (24)

Monique Lobo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:58

Sete bairros ainda estão sem água em Salvador Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O abastecimento de água ainda não foi regularizado em áreas de 13 bairros de Salvador, nesta quarta-feira (25). A interrupção começou na terça-feira (24), para que fosse realizado o serviço de reparo emergencial em uma adutora.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o reabastecimento está sendo realizado de forma gradativa desde o final da tarde de terça. Ainda segundo o órgão, a distribuição da água ocorre aos poucos porque foi necessário esvaziar a rede para a realização do serviço e, agora, essa rede precisa ser enchida novamente com pressão suficiente nas tubulações para atender os imóveis.

Saiba quais são os 13 bairros afetados pela falta de água em Salvador e quando ela pode voltar 1 de 13

As áreas ainda sem água estão nos bairros: Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz, Imbuí, Itapuã, Jardim das Margaridas, Jardim Placaford, Mussurunga, Patamares, Piatã, Pituaçu, São Cristóvão, Stella Maris e Trobogy.