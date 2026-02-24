Acesse sua conta
Saiba quais são os 13 bairros afetados pela falta de água em Salvador e quando ela pode voltar

Manutenção em adutora afeta localidades entre Itapuã e Imbuí

  • Nauan Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:00

auto-upload
Alto do Coqueiro e outros 12 bairros ficam sem agua nesta terça Crédito: Reprodução

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) interrompeu o fornecimento de água em 13 bairros de Salvador na manhã desta terça-feira (24). A suspensão foi causada pela necessidade de um reparo emergencial em uma adutora. Segundo a concessionária, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda na noite de hoje, com a retomada gradual do abastecimento.

Embora o serviço técnico termine na noite desta terça-feira (24), a Embasa alerta que a pressão na rede pode levar tempo para se estabilizar. Em alguns imóveis, a normalização total do fluxo de água pode ocorrer em até 48 horas após o fim do reparo.

Para os moradores que ficarem sem reserva técnica nas caixas d'água, a empresa disponibiliza abastecimento alternativo por carro-pipa, com prioridade para unidades de saúde. O pedido deve ser feito informando o número da matrícula através dos canais oficiais: 0800 0555 195 e atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br.

Bairros afetados

A interrupção atinge as seguintes localidades: Alto do Coqueirinho; Bairro da Paz; Imbuí (parte); Itapuã; Jardim das Margaridas (parte); Jardim Placaford; Mussurunga; Patamares; Piatã (parte); Pituaçu (parte); São Cristóvão; Stella Maris; Trobogy (parte).

