Aves de canto lideram apreensões na RMS, com mais de 8 mil animais resgatados até setembro

Pássaros de canto lideram apreensões na região; saiba quais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:00

Aves resgatadas em Feira de Santana
Aves resgatadas em Feira de Santana Crédito: Divulgação

A apreensão de animais silvestres tem sido uma rotina ao longo de 2025 em Salvador e Região Metropolitana (RMS). De acordo com a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), até a primeira quinzena de setembro, 8.471 animais da fauna silvestre foram resgatados em ações de fiscalização ambiental. O número é impulsionado pelo tráfico de aves, que lidera os registros do ano corrente.

No último bimestre, por exemplo, 1.383 aves silvestres mantidas em cativeiro de maneira ilegal ou destinadas ao comércio clandestinos foram resgatadas em 18 operações. Comandante da Coppa, a Tenente Coronel Érica Patrício explica que as espécies mais visadas por criminosos para o tráfico são aves de canto: o Papa-capim, o Canário-da-terra e o Cardeal.

“São aves visadas por traficantes da fauna por conta do canto e da beleza, o que faz que possuam um valor elevado, sobretudo nessa questão das operações de rinha ilegal. Essas rinhas, na verdade, são torneios ilegais em que os pássaros ‘disputam’ pelo canto. Nesses lugares, as aves ficam em condições inadequadas com exposição demasiada ao sol, sem água e comida”, diz a Tenente Coronel.

Os preços das aves no mercado ilegal não são divulgados para não incentivar o tráfico. A comandante da Coppa destaca que o tráfico dos animais representa um risco alto para a existência das espécies. “Existem torneios de canto legais que possuem autorização dos órgãos ambientais, mas, em sua maioria, infelizmente, os torneios são ilegais e colocam os animais nas piores condições possíveis”, completa.

Os números atuais colocam os registros de animais silvestres em condições ilegais em crescimento, já que 7.300 animais foram resgatados em todo o 2024. Para a Coppa, os dados reforçam o compromisso da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) em reprimir a prática criminosa através de operações de fiscalização registradas, principalmente, em feiras livres, onde o crime de tráfico de aves costuma ocorrer.

O tráfico de aves é um crime previsto na Lei Federal e tem pena de detenção que pode ser aplicada de 6 meses a 1 ano, além de multa que pode ficar maior por agravantes como a situação de extinção das espécies. As multas podem ser de R$ 500,00 por individuo de espécie que não está em extinção e R$ 5.000,00 por indivíduo de espécie contante de lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção.

