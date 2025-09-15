OPERAÇÃO

150 aves silvestres são resgatadas em Feira de Santana

Três pessoas foram conduzidas por crime ambiental

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:34

Aves resgatadas em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Uma ação da Polícia Militar da Bahia resgatou 150 aves silvestres que estavam sendo comercializadas de forma ilegal, em Feira de Santana, no domingo (14). A apreensão foi feita pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa). Três pessoas foram conduzidas por crime ambiental.

A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) prevê detenção de seis meses a um ano, além de multa, para quem capturar, manter em cativeiro ou vender animais da fauna silvestre sem autorização. As aves de diferentes espécies resgatadas estavam sendo vendidas ilegalmente na Feira Livre da Estação Nova, em Feira de Santana.

Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), no bairro de Pituaçu, em Salvador. Lá, receberão os cuidados necessários para posterior reinserção no habitat natural. "A Coppa reforça seu compromisso com a proteção do meio ambiente e a preservação da biodiversidade, atuando de forma firme contra práticas que colocam em risco a fauna brasileira", diz a Polícia Militar em nota.