Salvador é a terceira capital que mais gerou empregos no Brasil em novembro, aponta Caged

Capital baiana registrou saldo positivo de 5.158 postos de trabalho com carteira assinada

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 06:29

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

Salvador foi a terceira capital brasileira que mais gerou empregos formais em novembro de 2025, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta semana.

No mês, a capital baiana registrou saldo positivo de 5.158 postos de trabalho com carteira assinada, desempenho que representou 58,8% de todas as vagas criadas na Bahia no período. O resultado colocou Salvador na terceira posição entre os municípios brasileiros no recorte mensal, consolidando também a liderança no Nordeste.

“O resultado do Caged mostra que Salvador está no caminho certo. É fruto de muito trabalho, planejamento e de uma política da Prefeitura para impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade. A visão do nosso governo é que o maior programa social, sem sombras de dúvidas, é o crescimento econômico, é geração de emprego e renda, porque é isso que garante dignidade, autonomia e qualidade de vida para as pessoas”, afirmou o prefeito Bruno Reis.

Segundo ele, o desempenho positivo é consequência direta de um conjunto de ações estruturantes adotadas pela gestão municipal. “Estamos promovendo a requalificação urbana e econômica com iniciativas como o Renova Centro, atraindo novos investimentos por meio do Invista Salvador, além de avançar na desburocratização e na simplificação dos processos de abertura de empresas, criando um ambiente mais favorável para quem quer empreender e investir na nossa cidade”, destacou.

O prefeito também ressaltou a importância da qualificação profissional para sustentar o crescimento do mercado de trabalho. “Temos investido muito em capacitação com o Treinar Para Empregar, um programa que já qualificou mais de 70 mil pessoas e que tem como meta alcançar mais 100 mil nos próximos anos”, salientou.

O desempenho de novembro manteve Salvador em posição de destaque ao longo de 2025. No acumulado de janeiro a novembro, a cidade somou um saldo positivo de 34.256 empregos formais, ocupando a quarta colocação entre os municípios do país, novamente como a capital nordestina com melhor resultado.

Os dados mostram que o setor de serviços foi o principal motor da geração de empregos em Salvador ao longo do ano, com 24.179 vagas criadas, seguido pela construção, que respondeu por 6.761 postos. A indústria contribuiu com 2.287 empregos, enquanto o comércio fechou o período com 967 novas vagas formais.

Ainda conforme os dados, a capital baiana contava com 1,284 milhão de pessoas ocupadas, o que representa 19,6% do total de ocupados da Bahia.

