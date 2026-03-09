CRIME

Cozinheiro baiano é preso suspeito de dopar e estuprar colegas de trabalho

Luiz Cláudio do Nascimento Santana Júnior foi preso enquanto trabalhava em um shopping em São Paulo

Maysa Polcri

Publicado em 9 de março de 2026 às 14:20

Cozinheiro foi preso dentro do shopping em que trabalhava Crédito: Reprodução

O cozinheiro Luiz Cláudio do Nascimento Santana Júnior, natural de Ilhéus, no sul da Bahia, foi preso suspeito de dopar e estuprar colegas de trabalho em São Paulo. Duas vítimas, uma de 19 e outra de 17 anos, denunciaram o baiano pelos crimes. Segundo os relatos, elas estavam na casa do homem quando foram dopadas e abusadas sexualmente.

Luiz Cláudio foi preso na última quinta-feira (5) dentro do restaurante Montana Grill, no shopping Anália Franco, em São Paulo. Na sexta-feira (6), ele passou por audiência de custódia que manteve a prisão. Ao ser detido no local de trabalho, o baiano negou os crimes.

Ao menos uma das vítimas fez um exame que revelou a presença de Diazepam, substância sedativa, em seu sangue e urina, segundo informações do g1 de São Paulo. Ambas as vítimas contaram que foram abordadas por Luiz Cláudio durante o trabalho e depois foram convidadas a irem até a casa dele. Lá, ele teria oferecido bebidas com a substância.