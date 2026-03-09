Corpo de homem é encontrado em praia de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 9 de março de 2026 às 15:47
O corpo de um homem foi encontrado na noite de domingo (8), na praia da Boca do Rio, em Salvador. Policiais militares foram acionados e localizaram o corpo sobre uma pedra na faixa de areia. O Corpo de Bombeiros fez o resgate.
Segundo informações da Polícia Militar, a aparente causa da morte foi afogamento. A Polícia Civil disse que o caso foi registrado pela 9ª Delegacia Territorial de Boca do Rio e que o homem ainda não foi formalmente identificado. O corpo passará por necropsia.
Na manhã desta segunda-feira (9), um outro corpo foi localizado em Salvador. Dessa vez, na Avenida Jequitaia, dentro de um carrinho de supermercado. O corpo estava enrolado em um pano e a vítima ainda não foi identificada.