Mãe e filho: saiba quem são as vítimas do acidente que deixou dois mortos no Uruguai

Carro bateu de frente com poste por volta das 23h50 deste domingo

  Wendel de Novais

Publicado em 9 de março de 2026 às 13:04

Acidente deixa dois mortos em Salvador
Crédito: Reprodução

As duas vítimas do acidente que assustou moradores do bairro do Uruguai, em Salvador, no fim da noite de domingo (8) são mãe e filho. Os dois foram identificados como Marines Araújo, de 57 anos, e Alisson Araújo Teixeira, de 33. O acidente aconteceu por volta das 23h50, na Rua Direta do Uruguai.

O caso foi registrado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Segundo informações iniciais, Marines teria ido buscar o filho após saber que ele estava bebendo em um bar na região. No retorno para casa, o motorista do veículo teria perdido o controle da direção, e o carro acabou colidindo contra um poste.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro, mas, ao chegarem ao local, constataram que as duas vítimas já estavam sem sinais vitais. A ocorrência foi registrada pela 3ª Delegacia Territorial (DT) do Bonfim.

De acordo com a apuração policial, foram expedidas as guias para a realização da perícia e para a remoção dos corpos. Após a conclusão dos trabalhos periciais no local do acidente, o veículo foi liberado e entregue aos familiares. As circunstâncias da perda de controle do automóvel ainda serão investigadas.

