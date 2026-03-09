GASTRONOMIA

Além do DOQ: relembre outros dez restaurantes famosos que fecharam as portas em Salvador nos últimos 3 anos

Lista tem espaços de altra gastronomia, de culinária tradicional, estabelecimentos que funcionaram por décadas e até grandes franquias

Monique Lobo

Publicado em 9 de março de 2026 às 19:52

Em três anos, pelo menos dez restaurantes famosos encerraram as atividades em Salvador Crédito: Reprodução e Divulgação

O anúncio de encerramento do restaurante DOQ American BBQ, na Pituba, deixou uma leva de clientes saudosos e um buraco ainda maior na lista de opções para quem busca um restaurante em Salvador. Nos últimos três anos, pelo menos dez espaços na cidade fecharam as portas.

Entre eles, estabelecimentos tradicionais com uma história longa na capital baiana, outros mais recentes que se tornaram famosos, e ainda unidades de marcas presentes em outras cidades. Perfis diferentes que não resistiram a fatores que vão desde crise financeira, mudança de chef, divisão societária e até a insegurança da cidade.