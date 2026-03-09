Acesse sua conta
Além do DOQ: relembre outros dez restaurantes famosos que fecharam as portas em Salvador nos últimos 3 anos

Lista tem espaços de altra gastronomia, de culinária tradicional, estabelecimentos que funcionaram por décadas e até grandes franquias

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de março de 2026 às 19:52

Em três anos, pelo menos dez restaurantes famosos encerraram as atividades em Salvador
Em três anos, pelo menos dez restaurantes famosos encerraram as atividades em Salvador Crédito: Reprodução e Divulgação

anúncio de encerramento do restaurante DOQ American BBQ, na Pituba, deixou uma leva de clientes saudosos e um buraco ainda maior na lista de opções para quem busca um restaurante em Salvador. Nos últimos três anos, pelo menos dez espaços na cidade fecharam as portas.

Entre eles, estabelecimentos tradicionais com uma história longa na capital baiana, outros mais recentes que se tornaram famosos, e ainda unidades de marcas presentes em outras cidades. Perfis diferentes que não resistiram a fatores que vão desde crise financeira, mudança de chef, divisão societária e até a insegurança da cidade.

Relembre outros restaurantes que fecharam as portas em Salvador

Casa Castanho : O espaço localizado no bairro do Rio Vermelho especializado em café da manhã e brunch encerrou as atividades no dia 27 de novembro do ano passado. Criado pela empresária e cozinheira Cris Une, o Casa Castanho reunia em um ambiente aconchegante um cardápio de comidas afetivas. No local, passou a funcionar o restaurante Une Cozinha, da mesma proprietária. por Reprodução
Tijuana Mexican Bar: Fundado em 2001 pelo economista Flávio Pugas, um dos restaurantes mexicanos mais famosos de Salvador, o Tijuana Mexican Bar anunciou o fechamento da sua última unidade, na Pituba, no dia 14 de novembro do ano passado. Antes disso, durante a pandemia de Covid-19, foi fechada a unidade que funcionava no Itaigara. A mistura da culinária mexicana com o tempero baiano fez nascer pratos que ficaram na memória como o Burrito Oxente, à base de carne de sol e pirão de leite; o Taco de Kani; a Fajita de Carne de Sol e Carne Defumada; e a Coalhadita, feita com queijo coalho com geleia de pimenta. Atualmente, o Tijuana funciona como delivery. por Divulgação
Omi: Instalado no Fera Palace Hotel, na Rua Chile, o restaurante Omi encerrou suas atividades no dia 30 de junho de 2025. Foram quatro anos de atividade em Salvador comandada pelos mesmos chefs que fundaram o Origem, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. O anúncio foi feito pelo próprio Fabrício: "Encerramos uma etapa marcante, certos de que juntos entregamos o nosso melhor, sempre guiados pela paixão e profissionalismo", disse na época. por Reprodução/Booking.com
Fira: Especializado em culinária grega, o restaurante Fira teve seu fechamento anunciado no dia 8 de abril de 2025. A unidade foi inaugurada em 2022, no Caminho das Árvores, e ficou conhecida pela sua alta gastronomia. O estabelecimento pertencia ao Grupo Soho. "Somos gratos por cada cliente que compartilhou momentos conosco, apreciando nossos sabores e hospitalidade", agradeceram os responsáveis no comunicado. por Divulgação
Shiro: Tradicional restaurante japonês, o Shiro funcionou no bairro da Graça durante 19 anos. No dia 2 de fevereiro de 2024, foi anunciado que o estabelecimento não iria mais atender clientes presencialmente. O atendimento delivery continua. Durante 16 anos, o Shiro foi liderado pelo chef Luciano Costa, que abriu o Jhun, na Barra. por Reprodução
Paris 6: A rede de restaurantes que teve origem em São Paulo, em 2006, chegou a Salvador em abril de 2018, no Shopping da Bahia. Em, 16 de fevereiro de 2024, o perfil do estabelecimento no Instagram divulgou que aquele foi o último dia de funcionamento. Segundo o comunicado, o fechamento ocorreu por “motivos de força maior”. por Reprodução
Larriquerri: Inaugurado em 2014 com o objetivo de ser um restaurante de comida afetiva familiar, o Larriquerri, que funcionava no Garcia, fechou as portas em outubro de 2023. O divórcio dos fundadores, Rosa e Romildo Guerra, tornou a continuação das atividades inviável. Rosa permanece à frente do Larribistrô, na Aliança Francesa, na Barra, onde alguns pratos do antigo restaurante são servidos. por Fábio Marconi/Divulgação
Zafferano: O espaço que foi um dos restaurantes mais conhecidos pela gastronomia italiana em Salvador, o Zafferano encerrou suas atividades em setembro de 2023, após 18 anos de funcionamento. Três meses depois, o estabelecimento foi comprado por antigos clientes e transformado no Zaffe, restaurante de cozinha contemporânea. O Zaffe segue em funcionamento no Candeal. por Reprodução/Mastigando em Salvador
Paraíso Tropical: Icônico restaurante do chef Beto Pimentel, o Paraíso Tropical fechou em julho de 2023. Localizado no Cabula, o estabelecimento ficou conhecido pela famosa moqueca e pelo pomar do terreno. A área verde preservada fez parte da identidade do bairro e as folhas e frutas iam diretamente do pé para os pratos servidos nas mesas de madeira no salão. por Marina Silva/CORREIO
Porto do Moreira: Conhecido pelo cardápio de pratos marcantes como a moqueca e fritada de caranguejo, o restaurante Porto do Moreira, icônico estabelecimento do Centro de Salvador, localizado entre o Largo Dois de Julho e a Rua Carlos Gomes, encerrou as atividades em julho de 2023. Fundado português e carpinteiro José Moreira e passado para seus filhos, o espaço sofreu com problemas financeiros que foram agravados pela pandemia de Covid-19. Em 2022 foi colocado a venda, mas mantido após uma campanha endossada pelos clientes. por Marina Silva/CORREIO
