Além do DOQ: relembre outros dez restaurantes famosos que fecharam as portas em Salvador nos últimos 3 anos

Monique Lobo
Publicado em 9 de março de 2026 às 19:52
O anúncio de encerramento do restaurante DOQ American BBQ, na Pituba, deixou uma leva de clientes saudosos e um buraco ainda maior na lista de opções para quem busca um restaurante em Salvador. Nos últimos três anos, pelo menos dez espaços na cidade fecharam as portas.
Entre eles, estabelecimentos tradicionais com uma história longa na capital baiana, outros mais recentes que se tornaram famosos, e ainda unidades de marcas presentes em outras cidades. Perfis diferentes que não resistiram a fatores que vão desde crise financeira, mudança de chef, divisão societária e até a insegurança da cidade.
Relembre outros restaurantes que fecharam as portas em Salvador