Feira do Bebê com produtos a partir de R$ 4,99 chega na Bahia na próxima semana

Ação começa na próxima terça (6)

Esther Morais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 07:06

Feira do Bebê com produtos a partir de R$ 4,99 chega na Bahia em janeiro Crédito: Divulgação

A Caravana do Bebê, considerada a maior feira do segmento no Nordeste, chega à Bahia com edição no Shopping Busca Vida, em Camaçari. O evento começa na próxima terça-feira (6) e encerra no dia 11, com entrada gratuita e produtos a partir de R$ 4,99.

Realizada na Estrada do Coco, a feira reúne uma ampla variedade de itens voltados para bebês, gestantes e crianças. O público encontra desde produtos básicos, como bicos e roupas, até enxovais completos, carrinhos, móveis, itens de puericultura leve e pesada e saída maternidade, entre outros artigos essenciais para o dia a dia.

As compras podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros, o que amplia o acesso aos produtos.

A feira é voltada para quem busca variedade, praticidade e economia em um único espaço, reunindo diferentes marcas e opções para montar o enxoval ou renovar itens infantis.

Serviço

O quê: Caravana do Bebê

Quando: De 6 a 11 de janeiro

Onde: Shopping Busca Vida – Estrada do Coco, G1

Pagamento: Até 10 vezes sem juros

Preços: A partir de R$ 4,99