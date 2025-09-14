CRIME

Suspeito de manter aves silvestres em ameaça de extinção em cativeiro é preso

Ao todo, 13 animais foram encontrados no local

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 16:11

Animais foram encontrados na Área Integrada de Segurança (AIS) de Fortaleza Crédito: Reprodução/ Polícia Civil do Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, na última quinta-feira (11), um homem de 40 anos acusado de crime ambiental por manter em cativeiro animais silvestres ameaçados de extinção sem a devida autorização dos órgãos competentes. Ao todo, 13 animais foram encontrados. A ação foi realizada no bairro Messejana, área pertencente à Área Integrada de Segurança (AIS) de Fortaleza.

Durante a ocorrência, policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente resgataram oito filhotes de papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva), um papagaio-verdadeiro adulto (Amazona aestiva), dois periquitos, sendo um da espécie asa amarela (Brotogeris chiriri) e o outro da espécie do Sertão (Eupsittula cactorum), um galo campina (Paroaria dominicana) e um cancão (Cyanocorax cyanopogon

Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama), onde estão recebendo cuidados de veterinários e biólogos antes de serem reintroduzidos na natureza.