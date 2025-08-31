Acesse sua conta
Homem é multado em R$ 5 mil por comércio ilegal de aves silvestres

Ao todo, dez aves foram encontradas com o suspeito

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 11:05

Arara-canindé foi encontrada no porta-malas do homem
Arara-canindé foi encontrada no porta-malas do homem Crédito: Reprodução/PMESP

Uma operação da Polícia Militar de São Paulo terminou com um homem multado em R$ 5 mil por comércio ilegal de aves silvestres e estelionato. Equipes da Polícia Ambiental encontraram ao menos dez animais com o homem e em sua residência. 

Durante a ação da Operação Impacto/São Paulo Sem Fogo, realizada na última quarta-feira (27), na região de Espírito Santo do Pinhal, policiais interceptaram um veículo e encontraram no porta-malas uma arara-canindé e um trinca-ferro, ambos sem documentação de origem ou licença de criação.

Na continuidade da ação, foi realizada vistoria na residência do envolvido, onde foram localizadas mais aves registradas em nome de sua esposa, com documentação apresentada.

Ao todo, foram apreendidas duas araras, um tucano-toco, um tico-tico-rei, um trinca-ferro, dois pintassilgos e três corrupiós. O valor da autuação aplicada foi de R$ 5 mil.

Os animais foram apreendidos e encaminhados para os cuidados adequados, enquanto o caso foi registrado na Polícia Judiciária como estelionato e comércio ilegal de animais silvestres. Também foi emitido auto de infração ambiental com base na legislação vigente.

