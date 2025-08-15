CRIME AMBIENTAL

Homem é detido com mais de 70 aves silvestres dentro de bolsas na Bahia

Animais estavam sendo transportados de forma irregular e foram encontrados em Jequié, no Centro-Sul baiano

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:14

Aves foram encontradas dentro de bolsas Crédito: Divulgação/ PRF

Setenta e seis aves silvestres da espécie Cyanocompsa brissonii, popularmente conhecidas como 'Azulão', foram resgatadas na cidade de Jequié, no Centro-Sul da Bahia. Elas foram colocados dentro de duas bolsas e transportadas de forma irregular. O homem que transportava as aves foi detido pelas autoridades policiais. Os animais foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 677 da BR-116, na tarde da última quarta-feira (13).

De acordo com as apurações da PRF, os policiais realizavam uma operação de trânsito, por volta das 16h30, quando abordaram um ônibus que fazia o trajeto Natal (RN) – São Paulo (SP) e encontraram os animais no veículo.

As aves foram alocadas em duas bolsas fechadas, dentro das quais havia sete gaiolas subdivididas em pequenos compartimentos, muitos deles com mais de um pássaro. Nessas condições, os animais não tinham acesso à luz e a ventilação era limitada.

Muitos dos animais apresentavam sinais de debilidade, resultado da superlotação e da falta de condições adequadas de transporte, caracterizando situação evidente de maus-tratos.

O passageiro responsável pelos animais não possuía qualquer documentação que autorizasse a captura ou o transporte. Ele admitiu ser o proprietário dos animais, alegando que havia recebido as aves na feira de Jequié e que pretendia levá-las para Belo Horizonte, em Minas Gerais, e posteriormente para Itabela, no Sul da Bahia.

A conduta configura crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98, por violação à Instrução Normativa nº 10/2011 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

As aves foram encaminhadas ao órgão ambiental competente, onde passarão por avaliação veterinária e processo de reabilitação antes de serem devolvidas ao habitat natural. O responsável foi encaminhado à Polícia Judiciária para a adoção das medidas cabíveis.

Comércio ilegal

No dia 3 de julho, outras 48 aves silvestres foram resgatadas do comércio irregular, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Sete homens foram conduzidos para a Delegacia Territorial do município.

Aves silvestres são resgatadas em Camaçari 1 de 4