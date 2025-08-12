Acesse sua conta
Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia

Animais foram resgatados em Alagoinhas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 20:32

Animais foram encontrados em Alagoinhas
Animais foram encontrados em Alagoinhas Crédito: Reprodução

Dois homens foram presos e mais de 100 aves silvestres foram resgatadas do comércio ilegal na Bahia. A apreensão ocorreu na cidade de Alagoinhas, no Nordeste baiano. Foram encontrados animais da espécie canário-da-terra (Sicalis flaveola), sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris), azulão (Cyanocompsa brissonii), dentre outras.

Os pássaros foram encontrados por policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa,) na manhã do último sábado (9). Os militares realizavam uma operação, quando encontraram 106 aves silvestres, comercializadas de forma ilegal.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia de Alagoinhas. Os animais resgatados passarão por avaliação e reabilitação para retorno à natureza.

Mais de 100 aves foram resgatadas

Aves foram resgatados em Alagoinhas
Aves foram resgatados em Alagoinhas por Reprodução
Animais foram encontrados em Alagoinhas por Reprodução
1 de 3
Aves foram resgatados em Alagoinhas por Reprodução

Comércio ilegal

No dia 3 de julho, outras 48 aves silvestres foram resgatadas do comércio irregular, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Sete homens foram conduzidos para a Delegacia Territorial do município. 

Na ação, foram resgatados exemplares das espécies papa-capim (Sporophila nigricollis), canário-da-terra (Sicalis flaveola), cardeal (Paroaria dominicana), coleira (Sporophila caerulescens), caboclinho (Sporophila bouvreuil), bigode (Sporophila lineola), brejal (Formicivora grisea), tico-tico (Zonotrichia capensis), tico-tico-rei-cinza (Coryphospingus pileatus) e sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris).

Aves silvestres são resgatadas em Camaçari

Aves silvestres são resgatadas pela PM em Camaçari
Aves silvestres são resgatadas em Camaçari por Reprodução/COPPA
Aves silvestres são resgatadas em Camaçari por Reprodução/COPPA
Aves silvestres são resgatadas pela PM em Camaçari por Reprodução/COPPA
1 de 4
Aves silvestres são resgatadas pela PM em Camaçari por Reprodução/COPPA

