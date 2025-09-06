Acesse sua conta
Mais de 250 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal

Na mesma ação, PRF também apreendeu 1 kg de maconha e prendeu três pessoas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 20:35

Aves estavam no porta-malas do carro
Aves estavam no porta-malas do carro Crédito: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 260 aves silvestres em um veículo envolvido no transporte ilegal dos animais. O carro foi parado para abordagem no km 45 da BR-040, em Entre Rios, no Rio de Janeiro, na manhã da última terça-feira (2). Além dos animais, foi encontrado aproximadamente 1 kg de substância análoga à maconha. Três pessoas foram detidas na ação.

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 6h, quando uma equipe deu ordem de parada ao veículo suspeito. Apesar do condutor inicialmente ter resistido a sair do automóvel, os policiais procederam à fiscalização do veículo e à revista dos pertences dos três ocupantes.

Durante a inspeção, os policiais localizaram no porta-malas do veículo aproximadamente 260 aves silvestres, entre elas trinca-ferros, melros e cardeais.

Os animais estavam acondicionados de forma precária, em caixas de papelão perfuradas e sacos plásticos reutilizados, sem ventilação adequada. Também não havia qualquer fonte de água ou alimento disponível. Questionados sobre a procedência, os ocupantes do veículo informaram que transportavam os animais da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, até o bairro da Penha, na capital fluminense, onde os entregariam a uma pessoa não identificada.

Além das aves, os agentes localizaram, dentro da mochila da passageira, um tablete de erva esverdeada, seca e prensada, com odor e aparência característicos de maconha. Ao ser indagada sobre o produto, a mulher confessou que se tratava de entorpecente e que a substância seria destinada ao consumo dos ocupantes do veículo.

A ocorrência foi encaminhada à 108ª Delegacia de Polícia Civil, em Três Rios.

Posteriormente, as aves foram levadas ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em Itaipava, onde passaram a receber os cuidados necessários.

