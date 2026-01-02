Acesse sua conta
Adolescente italiano é primeira vítima identificada de incêndio com 47 mortes na Suíça

As autoridades suíças investigam as causas do incêndio

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08:03

Adolescente italiano é primeira vítima identificada de incêndio com 47 mortes na Suíça
Adolescente italiano é primeira vítima identificada de incêndio com 47 mortes na Suíça Crédito: Reprodução

A primeira vítima identificada no incêndio que atingiu a estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes suíços, é o italiano Emanuele Galeppini, 17 anos. Ele teve a morte confirmada nesta quinta-feira (1) pela Federação Italiana de Golfe, instituição à qual o atleta era vinculado.

Em nota oficial, a federação expressou pesar e prestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem. “Neste momento de grande consternação, os nossos pensamentos estão com a sua família e todos os que gostavam dele”, declarou a entidade, que definiu Galeppini como um “atleta apaixonado e com valores autênticos”.

De acordo com a imprensa local, o número de mortos no incêndio atual é de 47, mas pode aumentar nas próximas horas. As autoridades suíças investigam as causas do incêndio.

As autoridades da Suíça informaram que a identificação das vítimas continuará nos próximos dias. De acordo com os investigadores, o procedimento deve levar tempo, já que parte dos corpos ficou carbonizado.

As equipes de resgate permanecem mobilizadas na região da estação de esqui, enquanto governos de diversos países mantêm articulação direta para oferecer apoio às famílias e apurar as circunstâncias do incêndio, classificado como um dos mais graves ocorridos na área nos últimos anos.

Nas redes sociais, o presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, manifestou pesar pela tragédia.

“O que deveria ter sido um momento de alegria transformou-se em um dia de luto em Crans-Montana no dia de Ano Novo, uma tragédia que afetou todo o país e muito além. O Conselho Federal tomou conhecimento deste terrível acontecimento com consternação”, declarou.

