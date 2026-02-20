TECNOLOGIA

Conheça o aparelho que mantém o Wi-Fi funcionando mesmo quando falta luz

Nobreak evita que internet caia em temporais e ainda protege TV e computador

Wendel de Novais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:26

Nobreak garante internet mesmo com queda de luz Crédito: Reprodução

As chuvas de verão costumam vir acompanhadas de raios, trovões e quedas de energia. Em meio aos apagões, um dos maiores incômodos dentro de casa é perder a conexão com a internet. Para evitar que o wi-fi desligue junto com a rede elétrica, um equipamento tem ganhado espaço: o nobreak.

O aparelho funciona como uma fonte de energia emergencial. Quando há interrupção no fornecimento, a bateria interna é acionada automaticamente e mantém os dispositivos conectados por alguns minutos — tempo suficiente para finalizar uma reunião online, encaminhar um e-mail urgente ou continuar navegando sem interrupção brusca.

Além de garantir autonomia temporária, o nobreak também atua como proteção. Quando a energia retorna após uma queda, é comum ocorrerem picos de tensão que podem danificar aparelhos eletrônicos. O equipamento age como um filtro, evitando que essa oscilação queime televisores, computadores e outros dispositivos mais sensíveis.

Nobreak garante internet mesmo com queda de luz 1 de 6

Mesmo sem apagão, o nobreak contribui para a estabilidade da corrente elétrica, entregando uma energia considerada mais estável e reduzindo o risco de prejuízos aos componentes internos dos aparelhos. Na hora de escolher o que ligar ao equipamento, a recomendação é priorizar o indispensável. Por outro lado, especialistas alertam que não é indicado conectar eletrodomésticos que utilizam motor, como secadores de cabelo, geladeiras e aspiradores de pó.