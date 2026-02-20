Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça o aparelho que mantém o Wi-Fi funcionando mesmo quando falta luz

Nobreak evita que internet caia em temporais e ainda protege TV e computador

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:26

Nobreak garante internet mesmo com queda de luz
Nobreak garante internet mesmo com queda de luz Crédito: Reprodução

As chuvas de verão costumam vir acompanhadas de raios, trovões e quedas de energia. Em meio aos apagões, um dos maiores incômodos dentro de casa é perder a conexão com a internet. Para evitar que o wi-fi desligue junto com a rede elétrica, um equipamento tem ganhado espaço: o nobreak.

O aparelho funciona como uma fonte de energia emergencial. Quando há interrupção no fornecimento, a bateria interna é acionada automaticamente e mantém os dispositivos conectados por alguns minutos — tempo suficiente para finalizar uma reunião online, encaminhar um e-mail urgente ou continuar navegando sem interrupção brusca.

Além de garantir autonomia temporária, o nobreak também atua como proteção. Quando a energia retorna após uma queda, é comum ocorrerem picos de tensão que podem danificar aparelhos eletrônicos. O equipamento age como um filtro, evitando que essa oscilação queime televisores, computadores e outros dispositivos mais sensíveis.

Nobreak garante internet mesmo com queda de luz

Nobreak garante internet mesmo com queda de luz por Reprodução
Nobreak garante internet mesmo com queda de luz por Reprodução
Nobreak garante internet mesmo com queda de luz por Reprodução
Nobreak garante internet mesmo com queda de luz por Reprodução
Nobreak garante internet mesmo com queda de luz por Reprodução
Nobreak garante internet mesmo com queda de luz por Reprodução
1 de 6
Nobreak garante internet mesmo com queda de luz por Reprodução

Mesmo sem apagão, o nobreak contribui para a estabilidade da corrente elétrica, entregando uma energia considerada mais estável e reduzindo o risco de prejuízos aos componentes internos dos aparelhos. Na hora de escolher o que ligar ao equipamento, a recomendação é priorizar o indispensável. Por outro lado, especialistas alertam que não é indicado conectar eletrodomésticos que utilizam motor, como secadores de cabelo, geladeiras e aspiradores de pó.

De acordo com a fabricante Intelbras, esses aparelhos demandam um pico maior de corrente elétrica, o que pode reduzir rapidamente a carga da bateria e comprometer o funcionamento do nobreak. Com a frequência cada vez maior de temporais em diversas regiões do país, o equipamento surge como alternativa para quem depende da internet para trabalhar ou estudar e quer evitar transtornos durante quedas de energia.

Leia mais

Imagem - CNH tem novas regras para suspensão e pontos na carteira; entenda

CNH tem novas regras para suspensão e pontos na carteira; entenda

Imagem - Pastor é preso por uso de placas falsas e põe culpa em ‘remédios fortes’

Pastor é preso por uso de placas falsas e põe culpa em ‘remédios fortes’

Imagem - Esposa de tenente-coronel da PM é encontrada morta e mãe aponta relacionamento abusivo

Esposa de tenente-coronel da PM é encontrada morta e mãe aponta relacionamento abusivo

Tags:

Nobreak Queda de luz Wi-fi

Mais recentes

Imagem - Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe

Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe
Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
Imagem - Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão