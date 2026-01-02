BRASIL

Aposentadoria muda em 2026: veja o que altera nas regras de transição

Reforma foi promulgada em 2019



Esther Morais

Agência Brasil

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 07:59

Entenda mudanças na aposentadoria em 2026 Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A Reforma da Previdência, promulgada em 2019, prevê ajustes automáticos nas regras de transição que entram em vigor ano a ano. Em 2026, algumas dessas mudanças passam a valer e afetam quem está perto de pedir a aposentadoria.

Entre as quatro regras de transição criadas pela reforma, duas tiveram atualização na virada de 2025 para 2026. Na regra que substitui o antigo modelo 86/96, a soma da idade com o tempo de contribuição passou a exigir 93 pontos para mulheres e 103 pontos para homens.

Para servidores públicos, a pontuação é a mesma, mas há exigências adicionais:

homens: 62 anos de idade e 35 de contribuição;

mulheres: 57 anos de idade e 30 de contribuição.

Em ambos os casos, são necessários 20 anos no serviço público e cinco anos no cargo.

Outra regra de transição, voltada a quem tem longo tempo de contribuição, elevou a idade mínima para 59 anos e meio (mulheres) e 64 anos e meio (homens). A cada ano, a idade sobe seis meses, até alcançar 62 anos para mulheres e 65 anos para homens em 2031. O tempo mínimo de contribuição segue em 30 anos para mulheres e 35 para homens.

Professores

Para professores, a transição combina idade mínima e tempo de contribuição no magistério. Em 2026, as mulheres podem se aposentar a partir dos 54 anos e meio, e os homens, aos 59 anos e meio.

A idade também aumenta seis meses por ano, até chegar a 57 anos (mulheres) e 60 anos (homens) em 2031. O tempo mínimo de contribuição é de 25 anos para mulheres e 30 para homens.

Essa regra vale para professores da iniciativa privada, da rede federal e de pequenos municípios. Redes estaduais e grandes municípios seguem os regimes próprios.

Aposentadoria por idade

A regra da aposentadoria por idade está totalmente em vigor desde 2023. Ela é voltada, principalmente, a trabalhadores que contribuíram menos tempo.

homens: idade mínima de 65 anos;

mulheres: idade mínima de 62 anos.

Para ambos, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. A elevação gradual da idade feminina ocorreu entre 2020 e 2023, quando atingiu o patamar atual.

Simulação do benefício

O INSS disponibiliza a simulação da aposentadoria pelo Meu INSS, tanto no computador quanto no celular. A ferramenta mostra idade, sexo, tempo de contribuição e quanto falta para se aposentar em cada regra vigente, além da opção de baixar o resultado em PDF.