27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Ação aconteceu neste sábado (13)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 18:53

Aves são resgatadas em Santo Amaro
Aves são resgatadas em Santo Amaro Crédito: Divulgação

Na manhã deste sábado (13), 27 aves silvestres foram resgatadas no Centro de Abastecimento e em ruas de Santo Amaro, no Recôncavo baiao. A ação foi realizada pela Polícia Militar da Bahia, por meio da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa). 

As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), localizado em Pituaçu, em Salvador. Lá, os animais receberão os cuidados necessários antes da reintegração ao seu habitat natural. 

A ação deste sábado (13) integra a Operação Intensificação e "reforça o compromisso no combate ao tráfico de animais silvestres e na preservação da biodiversidade do recôncavo", segundo a PM. 

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), manter animais silvestres em cativeiro sem autorização é crime, com pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa.

