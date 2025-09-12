Acesse sua conta
Por que algumas aves colocam ovos nos ninhos de outros pássaros? Veja 5 exemplos

O equilíbrio raro entre espécies que dividem espaço sem destruir a prole

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15:00

O equilíbrio raro entre espécies que dividem espaço sem destruir a prole
O equilíbrio raro entre espécies que dividem espaço sem destruir a prole Crédito: Banco de imagens

As aves que usam ninhos de outras espécies chamam a atenção por uma estratégia evolutiva que dispensa a construção de ninhos próprios. Em vez disso, essas aves aproveitam o esforço de outras espécies, colocando seus ovos em ninhos já prontos.

Esse comportamento é um exemplo de como a natureza pode ser engenhosa. Algumas aves usam métodos discretos, imitando ovos e filhotes, enquanto outras adotam atitudes agressivas, eliminando a concorrência dentro do ninho. O resultado é uma ampla variedade de estratégias.

Pássaro-indigo

O pássaro-indigo é um exemplo de ave que aposta na imitação para garantir o sucesso. Ele deposita seus ovos em ninhos de bengalinhas, e seus ovos são muito parecidos com os do hospedeiro. Isso reduz o risco de rejeição.

Seus filhotes também apresentam grande habilidade de imitar sons e gestos dos filhotes verdadeiros, o que assegura que os pais adotivos forneçam alimento de maneira natural.

Cuco

O cuco é conhecido em várias culturas pelo hábito de colocar ovos em ninhos alheios. Ele age de forma calculada, sincronizando a postura para que os hospedeiros não percebam a invasão.

Seus filhotes, no entanto, são extremamente agressivos: ao nascer, expulsam os filhotes ou ovos do hospedeiro, tornando-se os únicos a receber cuidados. Esse comportamento garante a sobrevivência do cuco, mesmo que cause grandes prejuízos aos hospedeiros.

Indicador

O indicador é uma ave que, além de auxiliar humanos na busca por mel, também deposita ovos em ninhos de outras espécies. Ele espalha seus ovos em vários ninhos diferentes, aumentando as chances de sobrevivência.

Os filhotes do indicador são notáveis por sua agressividade precoce: com o bico pontiagudo, atacam filhotes hospedeiros, eliminando competidores. Isso assegura que recebam todo o alimento disponível.

Pato-de-cabeça-preta

O pato-de-cabeça-preta, encontrado na América do Sul, tem uma abordagem menos conflituosa. Ele coloca seus ovos em ninhos de outras aves aquáticas, mas não interfere diretamente nos ovos dos hospedeiros.

Quando os filhotes nascem, eles se tornam independentes rapidamente, deixando o ninho para viver por conta própria. Assim, sua presença não compromete tanto os filhotes verdadeiros do hospedeiro.

Chupim

O chupim é comum no Brasil e famoso por colocar ovos em ninhos de tico-ticos. Muitas vezes, os hospedeiros cuidam dos filhotes do chupim sem perceber.

No entanto, os filhotes do chupim crescem mais rápido e exigem mais alimento, reduzindo as chances de sobrevivência da ninhada original. Essa exploração assegura o sucesso do chupim, mesmo prejudicando gravemente seus hospedeiros.

