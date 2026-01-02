Acesse sua conta
Como o seu corpo reage se você tomar uma colher de azeite em jejum todos os dias

Extravirgem em jejum pode apoiar digestão e bem-estar, mas o efeito depende de constância e de moderação

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 11:00

Hábito matinal com azeite ganha força, porém quantidade e calorias seguem como principal contraindicação
Hábito matinal com azeite ganha força, porém quantidade e calorias seguem como principal contraindicação Crédito: Banco de imagens

Tomar azeite extravirgem em jejum, logo de manhã, é um ritual simples que se espalhou por juntar tradição e a busca por benefícios para o corpo.

O azeite já é conhecido por aparecer no dia a dia como tempero, por ser fonte de vitaminas e antioxidantes. A diferença, aqui, é o consumo direto, em colher, antes do café da manhã.

A experiência de uma mulher que consumiu durante um curto período chamou a atenção. O hábito começou por causa de problemas digestivos, principalmente azia persistente. Depois de algumas semanas, a sensação foi de melhora gradual, e a rotina passou a seguir sem exageros.

O que existe dentro do azeite

O azeite de oliva é uma gordura monoinsaturada composta por triglicerídeos. Entre os ácidos graxos citados estão oleico, linoleico, palmítico e esteárico, com destaque para o ácido oleico.

Ele também concentra antioxidantes e polifenóis, além de vitamina E, fitoesteróis e esqualeno, e provitamina A. Esse pacote ajuda a entender por que o azeite é chamado de “elixir da longevidade”.

Benefícios associados ao uso diário

O consumo regular é ligado à redução do colesterol e ao menor risco de doenças cardiovasculares, além de fortalecimento do sistema imunológico. Também aparece associado a ossos mais fortes desde a infância.

LEIA MAIS 

Azeites vetados: veja a lista das 25 marcas proibidas no Brasil este ano

Governo divulga quatro marcas de azeite impróprias para consumo; veja quais

Anvisa proíbe fabricação e venda de mais uma marca de azeite; veja qual

Esse casal brasileiro transformou seu sonho em um dos melhores azeites do mundo

Entre os efeitos citados, entram ação anti-inflamatória e apoio no tratamento da artrite e de dores articulares. Há ainda menções a propriedades antitumorais em substâncias como hidroxitirosol e tirosol.

Outros pontos incluem combate a radicais livres e envelhecimento celular, melhora da absorção de vitaminas e minerais, apoio à digestão e aumento de serotonina no cérebro, com possível impacto em humor e bem-estar.

O estudo e a lógica da substituição

Um estudo no Journal of the American College of Cardiology associa o consumo diário de 2 colheres de sopa de azeite (equivalente a 7 g) a risco reduzido de doenças cardiovasculares, pulmonares e neurodegenerativas.

O detalhe decisivo é a condição: o efeito aparece quando o azeite substitui outras fontes de gordura, como manteiga e margarina. A mensagem é ajustar escolhas, não apenas adicionar mais um item ao dia.

O que muda quando se toma em jejum

Tomar azeite em jejum entra como um hábito comparado a outras rotinas matinais, como água com vinagre de maçã ou água com limão. A proposta é usar o jejum como uma janela para efeitos mais direcionados.

Aqui, o azeite foi usado para aliviar azia ligada ao estresse e à alimentação inadequada. Em poucos dias, veio a sensação de que ele criava uma camada protetora no estômago.

Com o passar das semanas, os episódios de azia e a dificuldade para digerir diminuíram. Mesmo sem tratar isso como certeza absoluta, a decisão foi seguir com dose controlada.

Como tomar: rotina e dose

A recomendação é tomar o azeite em jejum logo ao acordar e aguardar meia hora antes do café da manhã. A constância entra como parte do resultado para saúde e aparência.

Quando a opção é em jejum, a sugestão é limitar a 1 colher de sopa, ou no máximo 2, dependendo do corpo e do quanto de azeite ainda será usado como tempero no restante das refeições.

E se for à noite?

Também existe quem prefira tomar antes de dormir por causa da melatonina, descrita como abundante no azeite. A escolha pode funcionar como apoio natural ao sono dentro da rotina.

Mesmo assim, a manhã aparece como opção preferível, já que o organismo em jejum absorveria melhor os nutrientes. Na prática, a decisão depende do objetivo de cada pessoa.

Onde estão os cuidados e as contraindicações

As contraindicações se concentram em quantidade e calorias. Portanto, quem está acima do peso ou em dieta de baixa caloria precisa de atenção extra, já que o azeite entrega energia alta em pouco volume.

100 gramas de azeite fornecem 900 calorias em gordura. Já uma colher de sopa, de 8 a 10 gramas, tem aproximadamente 80 quilocalorias, e a medida define o equilíbrio do hábito.

Como referência geral, a quantidade diária recomendada em uma dieta saudável para pessoa com peso normal e estilo de vida ativo é de 40 gramas por dia, ou 4 colheres de sopa.

Com limão e a importância de escolher bem

Para variar, existe a opção de azeite com algumas gotas de limão. A mistura pode ajudar na digestão, no trânsito intestinal e na hidratação, além de mudar o sabor para quem tem dificuldade em tomar o azeite puro.

No fim, vale buscar azeite extravirgem de alta qualidade, mesmo sabendo que nem sempre é simples identificar isso na compra. Por isso aparece a menção ao especialista Aleandro Ottanelli.

"O ouro verde da nossa terra oferece sabores intensos e um aroma extremamente complexo, mas não é só isso", explica a Dra. Annamaria Acquaviva, diretora científica do Palazzo di Varignana.

"Na verdade, graças à sua vasta gama de micronutrientes e moléculas antioxidantes, o azeite extra virgem promove a absorção de vitaminas lipossolúveis dos ingredientes que tempera, conferindo um sabor único", completa.

