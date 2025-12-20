Acesse sua conta
Azeites vetados: veja a lista das 25 marcas proibidas no Brasil este ano

Fraudes e irregularidades estão entre os principais motivos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 07:43

Azeite de Oliva
Azeite de Oliva Crédito: Shutterstock

Consumidores que encontrarem determinadas marcas de azeite nas prateleiras devem ficar atentos. Em 2025, o governo federal proibiu ou retirou do mercado lotes de 25 marcas do produto após ações do Ministério da Agricultura e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As duas instituições mantêm listas oficiais com marcas e lotes considerados impróprios para consumo e, em alguns casos, atuam de forma conjunta. Há situações em que a mesma marca aparece tanto nos registros do ministério quanto da Anvisa.

A medida mais recente foi anunciada em novembro, quando o Ministério da Agricultura desclassificou lotes das marcas Royal, Godio, La Vitta e Santa Lucia. Análises laboratoriais identificaram a presença de óleos vegetais de outras espécies na composição, o que caracteriza fraude e torna o produto inadequado para consumo.

Desde o início de 2024, o número de ações do governo contra azeites irregulares já supera 70 registros entre proibições de marcas e veto de lotes específicos.

Marcas de azeite impróprias para consumo

Azapa por Reprdução
Doma por Reproduçao
Alonso por Reprodução
Quintas D'Oliveira por Reproduçao
Almazara por Reprodução
Escarpas das Oliveiras por Reprodução
La Ventosa por Shutterstock
Grego Santorini por Reprodução
San Martín por Reprodução
Castelo de Viana por Reprodução
Terrasa por Reprodução
Casa do Azeite por Shutterstock
Terra de Olivos por Reproducão
Alcobaça por Reproduçao
Villa Glória por Reprodução
Santa Lucia por Divulgação
Campo Ourique por Reproducáo
Malaga por Reproduçào
Serrano por Reprodução
Vale dos Vinhedos por Shutterstock
Los Nobles por Reproducão
Ouro Negro por Shutterstock
Azeite Royal por Divulgação
Godio por Reproduçao
La Vitta por Divulgação
1 de 25
Azapa por Reprdução

Por que marcas de azeite são proibidas?

De acordo com o governo federal, os principais motivos que levam à retirada desses produtos do mercado são:

importação e distribuição por empresas sem CNPJ no Brasil;

adulteração ou falsificação;

presença de óleos vegetais no produto;

descumprimento de exigências sanitárias nas instalações;

irregularidades na rotulagem;

falta de licenciamento junto à autoridade sanitária competente;

dúvidas sobre a origem ou a composição do azeite.

O que fazer ao encontrar um azeite proibido à venda?

A Anvisa disponibiliza, por meio de um link oficial, uma ferramenta que permite ao consumidor consultar se um produto apresenta irregularidades ou indícios de falsificação. Para fazer a verificação, é necessário apenas digitar o nome da marca no campo “Produto”.

A comercialização de azeites fraudados é considerada infração grave. Estabelecimentos que mantêm esses produtos à venda podem ser responsabilizados, segundo o Ministério da Agricultura.

Caso o consumidor já tenha adquirido o produto, a orientação é interromper o consumo imediatamente e solicitar a substituição, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Marcas de azeite proibidas ou com lotes vetados em 2025

Azapa - Fevereiro

Doma - Fevereiro

Alonso - Maio

Quintas D'Oliveira - Maio

Almazara - Maio

Escarpas das Oliveiras - Maio

La Ventosa - Maio

Grego Santorini - Maio

San Martín - Junho

Castelo de Viana - Junho

Terrasa - Junho

Casa do Azeite - Junho

Terra de Olivos - Junho

Alcobaça - Junho

Villa Glória - Junho

Santa Lucia - Junho e novembro

Campo Ourique - Junho

Málaga - Junho

Serrano - Junho

Vale dos Vinhedos - Julho

Los Nobles - Setembro

Ouro Negro - Outubro

Royal - Novembro

Godio - Novembro

La Vitta - Novembro

Azeite

