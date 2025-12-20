Azeites vetados: veja a lista das 25 marcas proibidas no Brasil este ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 07:43
Consumidores que encontrarem determinadas marcas de azeite nas prateleiras devem ficar atentos. Em 2025, o governo federal proibiu ou retirou do mercado lotes de 25 marcas do produto após ações do Ministério da Agricultura e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
As duas instituições mantêm listas oficiais com marcas e lotes considerados impróprios para consumo e, em alguns casos, atuam de forma conjunta. Há situações em que a mesma marca aparece tanto nos registros do ministério quanto da Anvisa.
A medida mais recente foi anunciada em novembro, quando o Ministério da Agricultura desclassificou lotes das marcas Royal, Godio, La Vitta e Santa Lucia. Análises laboratoriais identificaram a presença de óleos vegetais de outras espécies na composição, o que caracteriza fraude e torna o produto inadequado para consumo.
Desde o início de 2024, o número de ações do governo contra azeites irregulares já supera 70 registros entre proibições de marcas e veto de lotes específicos.
Marcas de azeite impróprias para consumo
Por que marcas de azeite são proibidas?
De acordo com o governo federal, os principais motivos que levam à retirada desses produtos do mercado são:
importação e distribuição por empresas sem CNPJ no Brasil;
adulteração ou falsificação;
presença de óleos vegetais no produto;
descumprimento de exigências sanitárias nas instalações;
irregularidades na rotulagem;
falta de licenciamento junto à autoridade sanitária competente;
dúvidas sobre a origem ou a composição do azeite.
O que fazer ao encontrar um azeite proibido à venda?
A Anvisa disponibiliza, por meio de um link oficial, uma ferramenta que permite ao consumidor consultar se um produto apresenta irregularidades ou indícios de falsificação. Para fazer a verificação, é necessário apenas digitar o nome da marca no campo “Produto”.
A comercialização de azeites fraudados é considerada infração grave. Estabelecimentos que mantêm esses produtos à venda podem ser responsabilizados, segundo o Ministério da Agricultura.
Caso o consumidor já tenha adquirido o produto, a orientação é interromper o consumo imediatamente e solicitar a substituição, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.
Marcas de azeite proibidas ou com lotes vetados em 2025
Azapa - Fevereiro
Doma - Fevereiro
Alonso - Maio
Quintas D'Oliveira - Maio
Almazara - Maio
Escarpas das Oliveiras - Maio
La Ventosa - Maio
Grego Santorini - Maio
San Martín - Junho
Castelo de Viana - Junho
Terrasa - Junho
Casa do Azeite - Junho
Terra de Olivos - Junho
Alcobaça - Junho
Villa Glória - Junho
Santa Lucia - Junho e novembro
Campo Ourique - Junho
Málaga - Junho
Serrano - Junho
Vale dos Vinhedos - Julho
Los Nobles - Setembro
Ouro Negro - Outubro
Royal - Novembro
Godio - Novembro
La Vitta - Novembro