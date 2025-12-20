ANVISA

Azeites vetados: veja a lista das 25 marcas proibidas no Brasil este ano

Fraudes e irregularidades estão entre os principais motivos

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 07:43

Consumidores que encontrarem determinadas marcas de azeite nas prateleiras devem ficar atentos. Em 2025, o governo federal proibiu ou retirou do mercado lotes de 25 marcas do produto após ações do Ministério da Agricultura e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As duas instituições mantêm listas oficiais com marcas e lotes considerados impróprios para consumo e, em alguns casos, atuam de forma conjunta. Há situações em que a mesma marca aparece tanto nos registros do ministério quanto da Anvisa.

A medida mais recente foi anunciada em novembro, quando o Ministério da Agricultura desclassificou lotes das marcas Royal, Godio, La Vitta e Santa Lucia. Análises laboratoriais identificaram a presença de óleos vegetais de outras espécies na composição, o que caracteriza fraude e torna o produto inadequado para consumo.

Desde o início de 2024, o número de ações do governo contra azeites irregulares já supera 70 registros entre proibições de marcas e veto de lotes específicos.

Por que marcas de azeite são proibidas?

De acordo com o governo federal, os principais motivos que levam à retirada desses produtos do mercado são:

importação e distribuição por empresas sem CNPJ no Brasil;

adulteração ou falsificação;

presença de óleos vegetais no produto;

descumprimento de exigências sanitárias nas instalações;

irregularidades na rotulagem;

falta de licenciamento junto à autoridade sanitária competente;

dúvidas sobre a origem ou a composição do azeite.

O que fazer ao encontrar um azeite proibido à venda?

A Anvisa disponibiliza, por meio de um link oficial, uma ferramenta que permite ao consumidor consultar se um produto apresenta irregularidades ou indícios de falsificação. Para fazer a verificação, é necessário apenas digitar o nome da marca no campo “Produto”.

A comercialização de azeites fraudados é considerada infração grave. Estabelecimentos que mantêm esses produtos à venda podem ser responsabilizados, segundo o Ministério da Agricultura.

Caso o consumidor já tenha adquirido o produto, a orientação é interromper o consumo imediatamente e solicitar a substituição, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Marcas de azeite proibidas ou com lotes vetados em 2025

Azapa - Fevereiro

Doma - Fevereiro

Alonso - Maio

Quintas D'Oliveira - Maio

Almazara - Maio

Escarpas das Oliveiras - Maio

La Ventosa - Maio

Grego Santorini - Maio

San Martín - Junho

Castelo de Viana - Junho

Terrasa - Junho

Casa do Azeite - Junho

Terra de Olivos - Junho

Alcobaça - Junho

Villa Glória - Junho

Santa Lucia - Junho e novembro

Campo Ourique - Junho

Málaga - Junho

Serrano - Junho

Vale dos Vinhedos - Julho

Los Nobles - Setembro

Ouro Negro - Outubro

Royal - Novembro

Godio - Novembro