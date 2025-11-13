Governo divulga quatro marcas de azeite impróprias para consumo; veja quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:17
O Ministério da Agricultura divulgou a desclassificação de quatro marcas de azeite por fraude nesta quarta-feira (12). São elas a Royal, a Godio, a La Vitta e a Santa Lucia. Os produtos não atendem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela legislação.
Nas amostras coletadas, a fiscalização encontrou a presença de óleos vegetais de outras espécies na composição dos produtos. Portanto, os azeites são considerados impróprios para o consumo.
Marcas de azeite impróprias para consumo
O governo orienta que os clientes interrompam o consumo dos azeites imediatamente e que solicitem uma substituição, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor.
A comercialização de azeites fraudados é uma infração grave. O Ministério da Agricultura informa que os estabelecimentos que fazem a venda podem ser responsabilizados. Denúncias podem ser feitas no canal oficial Fala.BR.