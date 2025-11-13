FISCALIZAÇÃO

Governo divulga quatro marcas de azeite impróprias para consumo; veja quais

Produtos não atendem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela legislação

Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:17

Azeite de Oliva Crédito: Shutterstock

O Ministério da Agricultura divulgou a desclassificação de quatro marcas de azeite por fraude nesta quarta-feira (12). São elas a Royal, a Godio, a La Vitta e a Santa Lucia. Os produtos não atendem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela legislação.

Nas amostras coletadas, a fiscalização encontrou a presença de óleos vegetais de outras espécies na composição dos produtos. Portanto, os azeites são considerados impróprios para o consumo.

Marcas de azeite impróprias para consumo 1 de 4

O governo orienta que os clientes interrompam o consumo dos azeites imediatamente e que solicitem uma substituição, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor.