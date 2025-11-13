Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo divulga quatro marcas de azeite impróprias para consumo; veja quais

Produtos não atendem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela legislação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:17

Azeite de Oliva
Azeite de Oliva Crédito: Shutterstock

O Ministério da Agricultura divulgou a desclassificação de quatro marcas de azeite por fraude nesta quarta-feira (12). São elas a Royal, a Godio, a La Vitta e a Santa Lucia. Os produtos não atendem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela legislação.

Nas amostras coletadas, a fiscalização encontrou a presença de óleos vegetais de outras espécies na composição dos produtos. Portanto, os azeites são considerados impróprios para o consumo.

Marcas de azeite impróprias para consumo

Governo anuncia quatro marcas de azeite impróprias para consumo; veja quais por Divulgação
Governo anuncia quatro marcas de azeite impróprias para consumo; veja quais por Divulgação
Governo anuncia quatro marcas de azeite impróprias para consumo; veja quais por Divulgação
Governo anuncia quatro marcas de azeite impróprias para consumo; veja quais por Divulgação
1 de 4
Governo anuncia quatro marcas de azeite impróprias para consumo; veja quais por Divulgação

O governo orienta que os clientes interrompam o consumo dos azeites imediatamente e que solicitem uma substituição, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor.

Leia mais

Imagem - Anvisa proíbe venda de medicamento indicado para tratamento de hipertensão

Anvisa proíbe venda de medicamento indicado para tratamento de hipertensão

Imagem - Anvisa proíbe venda de lote de dipirona no Brasil

Anvisa proíbe venda de lote de dipirona no Brasil

Imagem - Anvisa determina proibição de café fabricado sem licença sanitária

Anvisa determina proibição de café fabricado sem licença sanitária

A comercialização de azeites fraudados é uma infração grave. O Ministério da Agricultura informa que os estabelecimentos que fazem a venda podem ser responsabilizados. Denúncias podem ser feitas no canal oficial Fala.BR.

Tags:

Brasil Fiscalização Anvisa

Mais recentes

Imagem - Família de Eloá quebra o silêncio após 17 anos: 'Lindemberg acabou com nossa vida'

Família de Eloá quebra o silêncio após 17 anos: 'Lindemberg acabou com nossa vida'
Imagem - Casal é multado em R$ 37 mil por desistir de adotar menino de 10 anos

Casal é multado em R$ 37 mil por desistir de adotar menino de 10 anos
Imagem - Após morte de Eloá, amiga Nayara ganhou camisa de Alexandre Pato e pediu para conhecer Caio Castro

Após morte de Eloá, amiga Nayara ganhou camisa de Alexandre Pato e pediu para conhecer Caio Castro

MAIS LIDAS

Imagem - Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil
01

Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
02

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil
03

Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
04

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete