Anvisa proíbe venda de lote de dipirona no Brasil

Medicamentos apresentaram cor amarelada após aspiração

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 09:50

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote 26585333 do medicamento Dipirona 500 mg/ml Solução Injetável CT 120 AMP VD AMB X 2 ml, fabricado pelo Laboratório Teuto Brasileiro S/A. Apenas este lote foi atingido pela medida, que suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso do produto. A decisão foi publicada na quinta-feira (6).

De acordo com a Anvisa, os medicamentos desse lote apresentaram cor amarelada após aspiração (técnica de puxar o êmbolo da seringa), o que indica desvio de qualidade do produto, conforme o artigo 4º da RDC 658/2022.

A agência também determinou a proibição da comercialização e da divulgação dos produtos de Cannabis comercializados pela empresa Ricardo Pimenta Bastos Guimarães/CBD Brasil, CNPJ 50.762.809/0001-29. A medida atinge todos os lotes dos itens Rare Cannabinoid (diversos produtos), Canna River (diversos produtos) e CBDFX (diversos produtos).

Os profissionais de saúde que identificarem o lote citado podem comunicar o fato à Anvisa, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

Unhas em gel

Na última semana, a Anvisa decretou a proibição do uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Os ingredientes podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais ou esmaltes em gel e possuem potencial cancerígeno e risco de causar infertilidade.

