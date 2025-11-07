Anvisa proíbe venda de lote de dipirona no Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 09:50
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote 26585333 do medicamento Dipirona 500 mg/ml Solução Injetável CT 120 AMP VD AMB X 2 ml, fabricado pelo Laboratório Teuto Brasileiro S/A. Apenas este lote foi atingido pela medida, que suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso do produto. A decisão foi publicada na quinta-feira (6).
De acordo com a Anvisa, os medicamentos desse lote apresentaram cor amarelada após aspiração (técnica de puxar o êmbolo da seringa), o que indica desvio de qualidade do produto, conforme o artigo 4º da RDC 658/2022.
A agência também determinou a proibição da comercialização e da divulgação dos produtos de Cannabis comercializados pela empresa Ricardo Pimenta Bastos Guimarães/CBD Brasil, CNPJ 50.762.809/0001-29. A medida atinge todos os lotes dos itens Rare Cannabinoid (diversos produtos), Canna River (diversos produtos) e CBDFX (diversos produtos).
Os profissionais de saúde que identificarem o lote citado podem comunicar o fato à Anvisa, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.
Na última semana, a Anvisa decretou a proibição do uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Os ingredientes podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais ou esmaltes em gel e possuem potencial cancerígeno e risco de causar infertilidade.
Saúde das unhas
As substâncias proibidas são o TPO [óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina] e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). Segundo a Agência, o primeiro é classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade, enquanto o segundo é considerado uma substância que pode causar câncer em humanos. Ambos exigem exposição à luz ultravioleta (UV) ou LED para sua ativação.