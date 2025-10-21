Acesse sua conta
Anvisa suspende comercialização de sal do himalaia de marca famosa e chá; veja quais

Treze lotes do produto foram proibidos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:31

Anvisa proíbe sal do himalaia e chá
Anvisa proíbe sal do himalaia e chá Crédito: Reprodução

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu 13 lotes do sal do himalaia moído 500g, da marca Kinino, com validade até março de 2027. A medida foi tomada após a empresa H.L. do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. comunicar o recolhimento voluntário dos itens, ou seja, a ação partiu da própria fabricante, que identificou as irregularidades.

Os laudos de análise, emitidos pelo Instituto Adolfo Lutz, confirmaram que os lotes apresentaram teor de iodo abaixo do estabelecido na legislação.

O iodo é um mineral que deve ser adicionado ao sal de cozinha com o propósito de prevenir a deficiência desse elemento no organismo, e que pode levar ao bócio (aumento da tireoide), além de ocasionar vários problemas no desenvolvimento do feto durante a gestação, dentre outros.

Chá

A Anvisa também determinou a suspensão da comercialização do chá do milagre (Pó do Milagre ou Pozinho do Milagre). A proibição ocorreu porque a composição e a classificação do produto são desconhecidas.

A Anvisa ainda verificou a divulgação do chá nas redes sociais Facebook e Instagram, indicando o produto com finalidade medicinal, associando o uso a benefícios terapêuticos, como emagrecimento, tratamento da ansiedade e da insônia, prevenção de câncer, estimulante sexual, entre outros. Esta prática não é permitida para alimentos e chás.

Tags:

Fiscalização Anvisa

