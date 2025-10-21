FISCALIZAÇÃO

Anvisa suspende comercialização de sal do himalaia de marca famosa e chá; veja quais

Treze lotes do produto foram proibidos

21 de outubro de 2025

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu 13 lotes do sal do himalaia moído 500g, da marca Kinino, com validade até março de 2027. A medida foi tomada após a empresa H.L. do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. comunicar o recolhimento voluntário dos itens, ou seja, a ação partiu da própria fabricante, que identificou as irregularidades.

Os laudos de análise, emitidos pelo Instituto Adolfo Lutz, confirmaram que os lotes apresentaram teor de iodo abaixo do estabelecido na legislação.

O iodo é um mineral que deve ser adicionado ao sal de cozinha com o propósito de prevenir a deficiência desse elemento no organismo, e que pode levar ao bócio (aumento da tireoide), além de ocasionar vários problemas no desenvolvimento do feto durante a gestação, dentre outros.

Chá

A Anvisa também determinou a suspensão da comercialização do chá do milagre (Pó do Milagre ou Pozinho do Milagre). A proibição ocorreu porque a composição e a classificação do produto são desconhecidas.