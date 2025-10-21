FAMÍLIA PEDE ORAÇÕES

Empresária de 36 anos sofre parada cardíaca durante corrida

Camilla Angheben, de 36 anos, permanece em estado grave na UTI

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:19

Camilla Angheben Crédito: Reprodução

A empresária Camilla Angheben, de 36 anos, permanece internada na UTI de um hospital de Chapecó, em Santa Catarina, após sofrer uma parada cardíaca enquanto participava de uma corrida de rua na manhã de domingo (19). Segundo familiares, o estado de saúde ainda é grave, mas já há sinais de reação, o que permitiu reduzir a medicação e a sedação. A informação é do portal NDMais.

“Com isso, já é possível ver ela mexendo as pálpebras - um sinal lindo de que está reagindo e lutando com muita força. Passo a passo, ela vai mostrando sua garra, e continuamos acreditando na recuperação dela, com fé e gratidão”, disseram os parentes nas redes sociais.

Camilla foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conseguiu reverter a parada cardíaca após cerca de 15 minutos de manobras de reanimação. No hospital, foi constatada uma arritmia cardíaca possivelmente causada por uma lesão no coração, além de acúmulo de líquido nos pulmões. “O coração está enfraquecido, e o estado de saúde dela hoje é considerado grave”, acrescentou a família, que pede correntes de oração pela recuperação da empresária.

Empresária já sofreu AVC

A empresária já havia enfrentado um sério problema de saúde: em dezembro de 2023, ela sofreu um AVC ao acordar para ir à academia. “Não conseguia mover o lado direito do corpo nem falar”, relatou Camilla em entrevista ao portal ND Mais. Graças à intervenção rápida do marido e do Samu, ela recebeu atendimento imediato, evitando sequelas graves.

Após cinco dias de internação, exames revelaram que o ventrículo esquerdo do coração não tinha força para bombear sangue ao cérebro, o que gerou coágulos. Ainda assim, Camilla conseguiu retornar ao trabalho apenas uma semana depois, com carga reduzida devido à pressão baixa causada pelos medicamentos.