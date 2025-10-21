Vídeo: pai de aluna agride professor após bronca por uso de celular em sala

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:22
Um episódio de violência escolar chocou o Centro Educacional 4 do Guará, no Distrito Federal, na manhã desta segunda-feira (20). Um professor de 53 anos foi agredido com nove socos por um pai, identificado como Thiago Lênin Sousa, após ter pedido que a filha dele parasse de mexer no celular durante a aula.
Câmeras de segurança registraram o momento da agressão. Nas imagens, Thiago entra na sala de coordenação e desferiu uma sequência de socos na cabeça do professor, que tenta se proteger enquanto é contido por outros funcionários. A própria filha do agressor aparece tentando interromper a violência, aplicando um “mata-leão” no pai. Outras três alunas presenciaram a cena.
O professor relatou que a agressão ocorreu depois de chamar a atenção da estudante, que se recusava a copiar o conteúdo do quadro. “Eu falei que não era para mexer no celular e era para copiar o conteúdo. Ela deve ter chamado o pai, e ele foi à escola tirar satisfação comigo”, contou à TV Globo. Após o ataque, o educador ficou com olho roxo e hematomas nas costas.
Thiago Lênin Sousa foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), usado para crimes de menor potencial ofensivo. Ele responderá em liberdade pelos crimes de lesão corporal, injúria e desacato. Em depoimento, admitiu que “partiu para cima” do professor, após receber uma ligação da filha afirmando que ele teria xingado a estudante, mas negou ter feito ameaças.
Pai de aluna agride professor
A Secretaria de Educação do DF divulgou nota afirmando que a Coordenação Regional de Ensino do Guará está acompanhando o caso e que a Corregedoria da pasta investigará os fatos. Além disso, a secretaria acionou o Batalhão Escolar para reforçar a segurança na entrada e saída dos alunos. “A Secretaria repudia qualquer forma de violência no ambiente escolar e reafirma o compromisso de garantir um espaço seguro, acolhedor e respeitoso para toda a comunidade”, concluiu o comunicado.