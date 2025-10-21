Acesse sua conta
Vídeo: pai de aluna agride professor após bronca por uso de celular em sala

Câmeras de segurança registraram o momento da agressão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:22

Pai agrediu professor
Pai agrediu professor Crédito: Reprodução

Um episódio de violência escolar chocou o Centro Educacional 4 do Guará, no Distrito Federal, na manhã desta segunda-feira (20). Um professor de 53 anos foi agredido com nove socos por um pai, identificado como Thiago Lênin Sousa, após ter pedido que a filha dele parasse de mexer no celular durante a aula.

Câmeras de segurança registraram o momento da agressão. Nas imagens, Thiago entra na sala de coordenação e desferiu uma sequência de socos na cabeça do professor, que tenta se proteger enquanto é contido por outros funcionários. A própria filha do agressor aparece tentando interromper a violência, aplicando um “mata-leão” no pai. Outras três alunas presenciaram a cena.

O professor relatou que a agressão ocorreu depois de chamar a atenção da estudante, que se recusava a copiar o conteúdo do quadro. “Eu falei que não era para mexer no celular e era para copiar o conteúdo. Ela deve ter chamado o pai, e ele foi à escola tirar satisfação comigo”, contou à TV Globo. Após o ataque, o educador ficou com olho roxo e hematomas nas costas.

Thiago Lênin Sousa foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), usado para crimes de menor potencial ofensivo. Ele responderá em liberdade pelos crimes de lesão corporal, injúria e desacato. Em depoimento, admitiu que “partiu para cima” do professor, após receber uma ligação da filha afirmando que ele teria xingado a estudante, mas negou ter feito ameaças. 

Pai de aluna agride professor

Pai de aluno agrediu professor por Reprodução
Pai de aluno agrediu professor por Reprodução
Pai de aluno agrediu professor por Reprodução
Pai de aluno agrediu professor por Reprodução
Pai de aluno agrediu professor por Reprodução
Pai agrediu professor por Reprodução
1 de 6
Pai de aluno agrediu professor por Reprodução

A Secretaria de Educação do DF divulgou nota afirmando que a Coordenação Regional de Ensino do Guará está acompanhando o caso e que a Corregedoria da pasta investigará os fatos. Além disso, a secretaria acionou o Batalhão Escolar para reforçar a segurança na entrada e saída dos alunos. “A Secretaria repudia qualquer forma de violência no ambiente escolar e reafirma o compromisso de garantir um espaço seguro, acolhedor e respeitoso para toda a comunidade”, concluiu o comunicado.

Tags:

Agressão Escolas

