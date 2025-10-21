VIOLÊNCIA

'Confundiram a bicicleta com um fuzil?' Irmã diz que foi impedida de socorrer pastor morto

Eduardo foi morto quando se dirigia a casa da irmã

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:36

Pastor vai visitar a irmã e acaba morrendo durante troca de tiros entre policiais e bandidos Crédito: Reprodução

Irmã do pastor Eduardo Oliveira dos Santos, 45 anos, morto durante um tiroteio entre policiais militares e traficantes no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a missionária Tatiana dos Santos alegou ter sido impedida por PMs de socorrer o religioso. "Os tiros vinham de baixo. Meu irmão pedia minha ajuda e os PMs não me deixavam ajudar", disse, emocionada, em entrevista ao jornal Extra, do Rio.

Segundo ela, o irmão tambéms morava na comunidade, a cerca de cinco minutos do local onde foi baleado. Ele deixa três filhos, de 12, 14 e 18 anos. "Meu irmão tinha ido de bicicleta até minha casa para dar um abraço. A única coisa que ele estava segurando era a bicicleta. Confundiram a bicicleta com um fuzil?", questiona a missionária. Além de pastor, Eduardo atuava também como pintor em uma oficina.

Segundo Tatiana, o irmão realizava serviços de pintura em um oficina perto de sua casa, quando a viu e decidiu ir à casa da família para “dar um abraço” nela e na mãe, que moravam juntas na mesma casa. No entanto, ele foi surpreendido por um tiro nas costas. De acordo com informações do Extra, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero das pessoas e o pastor caído no chão, de bruços e, em seguida, ele é carregado por um grupo de pessoas. Santos chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, mas já chegou ao local sem vida.

O corpo do pastor foi transferido para o Instituto Médico-Legal (IML). Parentes tiveram dificuldade de chegar ao local para fazer a liberação, segundo eles, por causa de uma operação do 41ª BPM (Irajá), deflagrada no início da manhã desta terça-feira. Vídeos divulgados pela PM mostram barricadas em chamas nas ruas do conjunto de favelas. Por causa da operação, 12 escolas municipais e uma unidade de saúde da região suspenderam as atividades.