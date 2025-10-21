Angélica abre o coração sobre dificuldades no casamento com Luciano Huck

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:43
Angélica abriu o coração e falou sobre os altos e baixos do casamento com Luciano Huck. Em entrevista ao “Mais Você” nesta terça-feira (21), a apresentadora que é casada com Huck há mais de 20 anos, reconheceu que enfrentou momentos difíceis no relacionamento.
Angélica
“Eu e ele valorizamos todos os amores - o dos filhos, do trabalho, dos amigos, das aventuras e das coisas que gostamos. Respeitamos o amor um do outro, mas é difícil. Sei que cada um tem sua história, mas nós lidamos assim. Todo dia é um dia”, disse Angélica.
Angélica ainda comentou sobre seu amadurecimento ao longo dos anos e sobre o romantismo, que desde jovem faz parte de sua personalidade. “Tenho uma coisa de ser romântica. Antes eu era mais, mas agora está um pouco mais equilibrado. O Luciano é mais prático, sempre foi”, concluiu.
A apresentadora também comentou a apreensão com relação a gestação e relação com os filhos. “Eu me vi um pouco assustada com o que estava acontecendo. Eu engravidei com dois meses de namoro. Foram quatro meses de namoro”, disse Angélica ao ser questionada por Ana Maria Braga sobre o que diria para a jovem Angélica.
“Eu acho que eu falaria para ela: ‘relaxa porque você vai ser uma ótima mãe, porque seus filhos vão ser pessoas incríveis, porque a sensação de colocar um filho no mundo é o que é que vai dar, e hoje eu vejo os meus três. Seres humanos de primeiríssima, muito educados, bacana, respeitam a vida”, disse a mãe de Joaquim, Benício e Eva, de 20, 17 e 12 anos, respectivamente.