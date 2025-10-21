DECLARAÇÃO

Angélica abre o coração sobre dificuldades no casamento com Luciano Huck

Apresentadora revelou detalhes da relação com Luciano Huck e com os filhos

Felipe Sena

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:43

Angélica abr o coração no ‘Mais Você’ Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Angélica abriu o coração e falou sobre os altos e baixos do casamento com Luciano Huck. Em entrevista ao “Mais Você” nesta terça-feira (21), a apresentadora que é casada com Huck há mais de 20 anos, reconheceu que enfrentou momentos difíceis no relacionamento.

“Eu e ele valorizamos todos os amores - o dos filhos, do trabalho, dos amigos, das aventuras e das coisas que gostamos. Respeitamos o amor um do outro, mas é difícil. Sei que cada um tem sua história, mas nós lidamos assim. Todo dia é um dia”, disse Angélica.

Angélica ainda comentou sobre seu amadurecimento ao longo dos anos e sobre o romantismo, que desde jovem faz parte de sua personalidade. “Tenho uma coisa de ser romântica. Antes eu era mais, mas agora está um pouco mais equilibrado. O Luciano é mais prático, sempre foi”, concluiu.

A apresentadora também comentou a apreensão com relação a gestação e relação com os filhos. “Eu me vi um pouco assustada com o que estava acontecendo. Eu engravidei com dois meses de namoro. Foram quatro meses de namoro”, disse Angélica ao ser questionada por Ana Maria Braga sobre o que diria para a jovem Angélica.