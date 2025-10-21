Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Angélica abre o coração sobre dificuldades no casamento com Luciano Huck

Apresentadora revelou detalhes da relação com Luciano Huck e com os filhos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:43

Angélica abr o coração no ‘Mais Você’
Angélica abr o coração no ‘Mais Você’ Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Angélica abriu o coração e falou sobre os altos e baixos do casamento com Luciano Huck. Em entrevista ao “Mais Você” nesta terça-feira (21), a apresentadora que é casada com Huck há mais de 20 anos, reconheceu que enfrentou momentos difíceis no relacionamento.

Angélica

Angélica por Reprodução/Instagram
Angélica e Luciano Huck com os filhos por Reprodução/Instagram
Angélica, sua mãe e Irmã Dulce em Salvador por Reprodução
Ana Maria e Angélica por Reprodução
Angélica por Reprodução
Angélica e Xuxa inverteram os papéis no Domingão por Reprodução/TV Globo
Luciano Huck e Angélica por Redes sociais
Angélica contou que Xuxa a alertou sobre traição de ex-namorado por Reprodução/Instagram
Angélica por Reprodução
Angélica revelou que sofreu assédio sexual de um homem importante do meio artístico ainda na infância por Reprodução/ Globo
Angélica aposta em máscara facial tecnológica para rejuvenescer a pele por Reprodução/Instagram
Angélica aposta em máscara facial tecnológica para rejuvenescer a pele por Reprodução/Instagram
1 de 12
Angélica por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Angélica relembra abuso sofrido por grupo de homens aos 15 anos: 'Normalizam'

Angélica relembra abuso sofrido por grupo de homens aos 15 anos: 'Normalizam'

Imagem - André Marques volta à TV ao lado de Angélica e diz que aceitou convite sem pensar: 'Nem perguntei salário'

André Marques volta à TV ao lado de Angélica e diz que aceitou convite sem pensar: 'Nem perguntei salário'

Imagem - Não é Xuxa nem Angélica: descubra quem pode assumir o lugar de Eliana no Saia Justa

Não é Xuxa nem Angélica: descubra quem pode assumir o lugar de Eliana no Saia Justa

“Eu e ele valorizamos todos os amores - o dos filhos, do trabalho, dos amigos, das aventuras e das coisas que gostamos. Respeitamos o amor um do outro, mas é difícil. Sei que cada um tem sua história, mas nós lidamos assim. Todo dia é um dia”, disse Angélica.

Angélica ainda comentou sobre seu amadurecimento ao longo dos anos e sobre o romantismo, que desde jovem faz parte de sua personalidade. “Tenho uma coisa de ser romântica. Antes eu era mais, mas agora está um pouco mais equilibrado. O Luciano é mais prático, sempre foi”, concluiu.

A apresentadora também comentou a apreensão com relação a gestação e relação com os filhos. “Eu me vi um pouco assustada com o que estava acontecendo. Eu engravidei com dois meses de namoro. Foram quatro meses de namoro”, disse Angélica ao ser questionada por Ana Maria Braga sobre o que diria para a jovem Angélica.

“Eu acho que eu falaria para ela: ‘relaxa porque você vai ser uma ótima mãe, porque seus filhos vão ser pessoas incríveis, porque a sensação de colocar um filho no mundo é o que é que vai dar, e hoje eu vejo os meus três. Seres humanos de primeiríssima, muito educados, bacana, respeitam a vida”, disse a mãe de Joaquim, Benício e Eva, de 20, 17 e 12 anos, respectivamente.

Leia mais

Imagem - Receitas grelhadas: 5 pratos ricos em proteínas para o almoço ou jantar 

Receitas grelhadas: 5 pratos ricos em proteínas para o almoço ou jantar 

Imagem - Veja como guardar corretamente cada tipo de fruta

Veja como guardar corretamente cada tipo de fruta

Imagem - 4 características do cachorro da raça terra nova 

4 características do cachorro da raça terra nova 

Mais recentes

Imagem - Influenciador Vittor Fernando é ameaçado após se fantasiar de Fofão para o Halloween

Influenciador Vittor Fernando é ameaçado após se fantasiar de Fofão para o Halloween
Imagem - A fila andou: Marlon cede aos encantos de Bárbara e os dois transam no vestiário

A fila andou: Marlon cede aos encantos de Bárbara e os dois transam no vestiário
Imagem - Angélica relembra abuso sofrido por grupo de homens aos 15 anos: 'Normalizam'

Angélica relembra abuso sofrido por grupo de homens aos 15 anos: 'Normalizam'

MAIS LIDAS

Imagem - Angélica abre o coração sobre dificuldades no casamento com Luciano Huck
01

Angélica abre o coração sobre dificuldades no casamento com Luciano Huck

Imagem - Riqueza à vista: 3 signos vão atrair grande sucesso financeiro a partir de hoje (21 de outubro)
02

Riqueza à vista: 3 signos vão atrair grande sucesso financeiro a partir de hoje (21 de outubro)

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
03

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Imagem - Unimed e clínicas em Salvador são investigadas por crimes contra crianças autistas
04

Unimed e clínicas em Salvador são investigadas por crimes contra crianças autistas