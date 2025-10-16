Acesse sua conta
Não é Xuxa nem Angélica: descubra quem pode assumir o lugar de Eliana no Saia Justa

A partir de março, apresentadora estreará novo programa nas tardes de domingo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:31

Eliana
Eliana Crédito: Daniela Toviansky/TV Globo

O GNT deve definir em breve quem será a substituta de Eliana no comando do "Saia Justa". A apresentadora deixará o programa para se dedicar exclusivamente ao lançamento de sua atração nas tardes de domingo da Globo. O novo projeto, batizado de "Em Família com Eliana", vai estrear em março.

O plano da emissora é que a loira se envolva completamente no novo programa, que irá ocupar o lugar da primeira parte do "Domingão com Huck" na faixa das 14h30. Ela deve participar dos pilotos, das reuniões de avaliações e definições de detalhes, além de gravar as primeiras externas.

Os programas apresentados por Eliana

Festolândia (SBT, 1991) - Foi o primeiro programa de Eliana na TV, com apenas 18 anos, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil teve curta duração, mas marcou o início de sua carreira. por Reprodução
Sessão Desenho (SBT, 1991–1993) - Após o fim do Festolândia, Eliana passou a apresentar blocos de desenhos animados, criando vínculo com o público infantil. por Reprodução
Bom Dia & Cia (SBT, 1993–1997) - Programa matinal que misturava desenhos, brincadeiras e participação por telefone, consolidando Eliana como uma das principais apresentadoras infantis da época. por Reprodução
Eliana & Cia (SBT, 1997–1998) - Evolução do "Bom Dia & Cia", com mais quadros ao vivo e cenário colorido, reforçando a presença de Eliana no segmento infantil. por Reprodução
Eliana & Alegria (Record, 1998–2003) -Programa infantil na Record TV, onde Eliana interagia com personagens e crianças, mantendo sua popularidade entre o público jovem. por Reprodução
Eliana no Parque (Record, 2003–2004) - Game show voltado para o público infanto-juvenil, exibido aos domingos, com atividades e competições ao ar livre. por Reprodução
Tudo é Possível (2005–2009) - Eliana apresentou o dominical da Record TV, que unia música, competições e entrevistas, marcando sua fase antes do retorno ao SBT. por Reprodução
Programa Eliana (SBT, 2005–2024) - Retorno de Eliana ao SBT com um programa de auditório, com plateia e diversos quadros, consolidando sua posição como uma das principais apresentadoras dominicais. por Reprodução
The Masked Singer Brasil (Globo, 2024) - Apresentadora da quinta temporada do reality show de cantores mascarados, exibido pela TV Globo. por Reprodução
Saia Justa (GNT, 2024–presente) - Participação como apresentadora no talk show do canal GNT, substituindo Astrid Fontenelle e dividindo o sofá com outras apresentadoras. por Reprodução
1 de 10
Festolândia (SBT, 1991) - Foi o primeiro programa de Eliana na TV, com apenas 18 anos, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil teve curta duração, mas marcou o início de sua carreira. por Reprodução

Diante da iminente saída de Eliana do "Saia Justa", o principal nome ventilado para seu lugar era Fátima Bernardes. Mas, de acordo com o colunista José Armando Vannucci, outra pessoa tem ganhado força nos bastidores do GNT: Sandra Annenberg. Ela é vista como uma profissional com grande carisma, respeitada e admirada pelo público.

Ainda segundo Vannucci, pesaria também o fato de a ex-apresentadora do "Jornal Hoje" ter "bagagem e cultura suficientes para impressionar o público", além da habilidade de "comandar uma conversa com pauta mais livre". Vale lembrar que Sandra atualmente comanda o "Globo Repórter", para onde irá William Bonner a partir do ano que vem.

Sandra Annenberg em novelas

Sandra Annenberg em 'Pacto de Sangue' por Reprodução
Sandra Annenberg por Reprodução
Sandra Annenberg antes e depois por Reprodução
Celeste (Sandra Annenberg) e Bento (Armando Paiva) dançam em cena da novela 'Pacto de Sangue' por Reprodução
Sandra Annenberg em 'Pacto de Sangue' por Reprodução
Sandra Annenberg por Reprodução
Sandra Annenberg com Tarcísio Meira na série Tarcísio & Glória e com Armando Paiva em Pacto de Sangue por Reprodução
Sandra Annenberg por Reprodução
Sandra Annenberg como Ângela Campos em Cortina de Vidro, novela do SBT por Reprodução
Sandra Annenberg em 'Pacto de Sangue' por Reprodução
1 de 10
Sandra Annenberg em 'Pacto de Sangue' por Reprodução

