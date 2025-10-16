TELEVISÃO

Não é Xuxa nem Angélica: descubra quem pode assumir o lugar de Eliana no Saia Justa

A partir de março, apresentadora estreará novo programa nas tardes de domingo

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:31

Eliana Crédito: Daniela Toviansky/TV Globo

O GNT deve definir em breve quem será a substituta de Eliana no comando do "Saia Justa". A apresentadora deixará o programa para se dedicar exclusivamente ao lançamento de sua atração nas tardes de domingo da Globo. O novo projeto, batizado de "Em Família com Eliana", vai estrear em março.

O plano da emissora é que a loira se envolva completamente no novo programa, que irá ocupar o lugar da primeira parte do "Domingão com Huck" na faixa das 14h30. Ela deve participar dos pilotos, das reuniões de avaliações e definições de detalhes, além de gravar as primeiras externas.

Diante da iminente saída de Eliana do "Saia Justa", o principal nome ventilado para seu lugar era Fátima Bernardes. Mas, de acordo com o colunista José Armando Vannucci, outra pessoa tem ganhado força nos bastidores do GNT: Sandra Annenberg. Ela é vista como uma profissional com grande carisma, respeitada e admirada pelo público.

Ainda segundo Vannucci, pesaria também o fato de a ex-apresentadora do "Jornal Hoje" ter "bagagem e cultura suficientes para impressionar o público", além da habilidade de "comandar uma conversa com pauta mais livre". Vale lembrar que Sandra atualmente comanda o "Globo Repórter", para onde irá William Bonner a partir do ano que vem.