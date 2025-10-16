FAMOSOS

Simone revela casamento com mulher que era sua melhor amiga há 8 anos

Cantora de 75 anos vive relacionamento com arquiteta baiana

Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:22

Simone revelou ser casada há 8 anos com a arquiteta baiana Adriana Jorge Crédito: Reprodução

A cantora Simone, de 75 anos, surpreendeu os fãs ao abrir o coração sobre sua vida amorosa. Durante participação no programa Adoráveis Conselheiras, comandado por Astrid Fontenelle no GNT, ela revelou que é casada há oito anos com uma mulher que antes era sua melhor amiga e confidente.

“Sou casada há oito anos. A paixão foi crescendo, porque eu a conhecia há muitos anos. Era confidente, contava tudo para ela. Ela também me contava tudo da vida dela. E aí, de repente, foi acontecendo uma coisa bonita, linda, entre a gente. Já existia uma amizade e, quando eu fiz assim (imitou o gesto de segurar a mão), tudo em mim tremeu. Eu adoro, adoro estar apaixonada”, contou Simone.

Embora a artista não tenha revelado o nome da esposa, a arquiteta baiana Adriana Jorge, de 57 anos, foi identificada como sua companheira. Discretas, as duas evitam exposição pública e mantêm as redes sociais fechadas.

Formada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Adriana construiu carreira em São Paulo como diretora de arte e de cena. Durante a pandemia, ela passou o isolamento no apartamento de Simone, em São Conrado, no Rio, e desde então as duas não se desgrudaram.