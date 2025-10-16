RIO DE JANEIRO

Gracyanne Barbosa é assaltada e tem carro de luxo levado por bandidos: 'Colocaram a arma na minha cabeça'

Crime aconteceu após musa fitness participar de ensaio da União da Ilha; ela estava acompanhada da irmã mais velha, Barbara Jacobina

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09:37

Gracyanne Barbosa e a irmã foram ajudadas por motoboys após assalto no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa foi vítima de um assalto na madrugada desta quinta-feira (16), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A musa fitness acompanhada da irmã mais velha, Bárbara Jacobina, quando criminosos levaram o carro de luxo em que elas estavam. O crime aconteceu quando elas voltavam do ensaio da União da Ilha, escola de samba da Série Ouro da qual a modelo é rainha de bateria.

De acordo com uma testemunha, três homens armados abordaram o veículo das irmãs quando elas pararam em um posto de combustível perto do Parque Olímpico para comprar remédios em uma farmácia. Gracyanne estava no banco de trás.

Os criminosos levaram o carro, uma Land Rover Defender 110, avaliada em R$ 800 mil. A ação foi violenta, e a musa fitness machucou o joelho. Bárbara não se feriu.

"Ele colocou a arma na minha cabeça. Eu estava dentro do carro esperando a minha irmã. Ele puxou o meu cabelo e me jogou no chão. Eu, sem conseguir andar. Fud@# o meu joelho", afirmou a modelo ao site G1.

Segundo Gracyanne, os bandidos estavam muito nervosos e não viram que ela estava de muletas. Ela lesionou o joelho durante o quadro "Dança dos Famosos" e precisou passar por uma cirurgia há cerca de 15 dias.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Gracyanne e a irmã sentadas em uma calçada em frente ao posto após o assalto. As duas deixaram o local em um carro de aplicativo e foram para a 42ª DP (Recreio) registrar o caso.

Em depoimento, Bárbara afirmou que foi rendida por dois homens armados com pistolas quando voltava para o veículo. Eles ordenaram que as duas saíssem do veículo. "Desce, desce, desce. Quero o celular", disse o bandido. Ainda de acordo com a irmã de Gracyanne, um terceiro homem estava em outro veículo, dando cobertura aos comparsas.