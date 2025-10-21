comida

Receitas grelhadas: 5 pratos ricos em proteínas para o almoço ou jantar

Aprenda a preparar opções nutritivas e saborosas para variar o cardápio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:43

As proteínas têm papel fundamental na construção e reparação dos músculos, além de contribuírem para a saciedade e o bom funcionamento do metabolismo. Incluir fontes proteicas em todas as refeições é essencial, e o preparo grelhado é uma das formas mais saudáveis e saborosas de fazer isso. Prático e leve, realça o sabor dos ingredientes, reduz o uso de gordura e mantém o valor nutricional dos alimentos, resultando em pratos equilibrados e perfeitos para o almoço ou jantar.

A seguir, veja 5 pratos grelhados ricos proteínas para o almoço ou jantar!

Salmão grelhado com grão-de-bico

Ingredientes

2 filés de salmão

1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de suco de limão

Azeite, brotos de ervilha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 fatias de limão-siciliano para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os filés de salmão e tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica defumada, azeite e suco de limão. Deixe marinar por 10 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Coloque os filés com a pele voltada para baixo e grelhe por cerca de 4 minutos. Vire e deixe dourar por mais 2 a 3 minutos, até que o centro fique cozido, mas ainda úmido. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, adicione o grão-de-bico e refogue por 3 a 5 minutos em fogo médio, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma tigela ou prato fundo, coloque o grão-de-bico, posicione o filé de salmão grelhado por cima e finalize com os brotos de ervilha. Adicione as fatias de limão-siciliano e sirva em seguida.

Peito de frango grelhado com salada mediterrânea

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 colher de chá de suco de limão

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos

1/2 xícara de chá de queijo branco cortado em cubos

1 colher de chá de orégano seco

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de alface e manjericão para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino, azeite e suco de limão. Deixe descansar por 20 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente ou grelha em fogo médio. Coloque os filés e grelhe por cerca de 5 minutos de cada lado, até ficarem dourados e cozidos por dentro. Retire e fatie em tiras.

Em uma tigela, misture o tomate-cereja, o pepino, o queijo branco e o orégano seco. Adicione um fio de azeite e misture bem. Forre uma tigela com folhas de alface, coloque as fatias de frango grelhado e distribua a salada ao lado. Finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

Tofu grelhado com purê de ervilha

Ingredientes

Tofu

300 g de tofu firme

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de suco de limão

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Purê de ervilha

1 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de leite de aveia

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Tofu

Corte o tofu em fatias médias e pressione levemente com papel-toalha para retirar o excesso de água. Em um recipiente, misture o azeite, o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o tofu na marinada e deixe descansar por 15 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe as fatias de tofu por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem douradas. Reserve.

Purê de ervilha

Em uma panela, cubra a ervilha com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra. Coloque a ervilha no liquidificador com o leite vegetal, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até formar um purê cremoso. Coloque em uma panela e aqueça rapidamente em fogo baixo. Coloque uma porção de purê de ervilha em um prato e o tofu grelhado por cima. Sirva em seguida.

Legumes grelhados com cogumelo

Ingredientes

1/2 berinjela cortada em fatias finas

1 abobrinha cortada em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em tiras largas

1 cebola-roxa cortada ao meio

6 aspargos

6 tomates-cereja

1 espiga de milho-verde cortada em pedaços e cozidas

5 cogumelos paris fatiados

1 colher de chá de suco de limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os legumes com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa delicadamente para envolver tudo no tempero. Aqueça uma grelha ou frigideira grande em fogo médio. Coloque os legumes aos poucos, sem sobrepor, e grelhe até ficarem dourados e levemente marcados. Arrume os legumes grelhados em um prato grande e finalize com folhas de manjericão e regue com um fio de azeite. Sirva em seguida.

Tilápia grelhada com lentilha e legumes

Ingredientes

2 filés de tilápia

1 colher chá de suco de limão

2 dentes de alho amassados

1 xícara de chá de lentilha

2 xícaras de chá de água

1/2 cebola picada

1/2 abobrinha cortada em rodelas

1/2 cenoura cortada em tiras finas

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

Azeite, coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino moída, alho, suco de limão e azeite. Deixe marinar por 15 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os filés por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até dourarem. Retire e reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a lentilha e a água. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, até a lentilha ficar macia e a água quase seca. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Na mesma frigideira da tilápia, em fogo médio, adicione 1 colher de sopa de azeite e coloque a abobrinha, a cenoura e o pimentão. Grelhe por 3 a 5 minutos, mexendo levemente até ficarem dourados e macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino.