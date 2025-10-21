Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja como guardar corretamente cada tipo de fruta

Pequenos cuidados no dia a dia fazem a diferença na durabilidade e no sabor dos alimentos

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:43

Saber onde e como guardar cada tipo de fruta é fundamental para mantê-las frescas por mais tempo (Imagem: Maya Kruchankova | Shutterstock)
Saber onde e como guardar cada tipo de fruta é fundamental para mantê-las frescas por mais tempo Crédito: Imagem: Maya Kruchankova | Shutterstock

O armazenamento adequado das frutas é essencial para mantê-las frescas por mais tempo. Quando feito de forma inadequada, pode fazer com que elas amadureçam rápido demais ou percam o sabor e a textura. Saber onde e como guardar cada tipo é fundamental para preservar seus nutrientes e evitar o desperdício.

Segundo a nutricionista Jéssica Benazzi, do Divino Fogão, o modo de armazenamento influencia diretamente no amadurecimento, e misturar algumas frutas pode acelerar demais esse processo. “Algumas frutas, como maçã, banana e abacate, liberam etileno, um gás natural que estimula o amadurecimento. Quando ficam próximas de frutas mais sensíveis, como morango ou uva, acabam fazendo com que elas estraguem mais rápido”, explica.

Frutas que podem ficar na fruteira

Bananas, maçãs, abacates, mamões , mangas, pêssegos e peras devem ser mantidos fora da geladeira enquanto estiverem verdes ou firmes. “Essas frutas amadurecem melhor em temperatura ambiente. Depois de maduras, podem ir à geladeira para conservar por mais tempo”, orienta Jéssica Benazzi.

Frutas para guardar na geladeira

Morango, uva, ameixa, kiwi, melancia (após cortada), melão (após cortado) e frutas vermelhas no geral devem ser armazenadas sob refrigeração. “Esses alimentos são mais sensíveis ao calor e à umidade. O ideal é guardá-los em potes de vidro ou plástico bem fechados, de preferência forrados com papel-toalha, para reduzir a umidade e evitar o mofo”, recomenda Jéssica Benazzi.

O ideal é separar as frutas entre as maduras e as verdes (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock)
O ideal é separar as frutas entre as maduras e as verdes Crédito: Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock

Dicas para conservar as frutas

A nutricionista lista outras dicas que podem auxiliar na conservação das frutas: 

  • Separe as frutas maduras das verdes: isso evita que as maduras acelerem o amadurecimento das demais;
  • Evite lavar antes de guardar: a umidade favorece o aparecimento de fungos. Neste caso, lave apenas antes de consumir;
  • Use a gaveta da geladeira: ela mantém a umidade e a temperatura mais estáveis, ideais para a maioria das frutas;
  • Congele porções já cortadas: ajuda a aproveitar melhor frutas como banana, manga, uva, morango e abacate, que podem ser usadas em vitaminas e sobremesas.

“Cuidar da forma de armazenar as frutas é uma maneira simples de evitar o desperdício e garantir o consumo de alimentos sempre frescos, saborosos e nutritivos”, finaliza Jéssica Benazzi.

Por Letícia Fernandes

Mais recentes

Imagem - Pastor evangélico condenado a 8 anos por estupro é preso na Bahia

Pastor evangélico condenado a 8 anos por estupro é preso na Bahia
Imagem - Jovem morre após tomar remédio para disfunção erétil antes de jogar futebol na Bahia

Jovem morre após tomar remédio para disfunção erétil antes de jogar futebol na Bahia
Imagem - Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia

Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa
01

Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa

Imagem - Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários
02

Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos