Veja como guardar corretamente cada tipo de fruta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:43
O armazenamento adequado das frutas é essencial para mantê-las frescas por mais tempo. Quando feito de forma inadequada, pode fazer com que elas amadureçam rápido demais ou percam o sabor e a textura. Saber onde e como guardar cada tipo é fundamental para preservar seus nutrientes e evitar o desperdício.
Segundo a nutricionista Jéssica Benazzi, do Divino Fogão, o modo de armazenamento influencia diretamente no amadurecimento, e misturar algumas frutas pode acelerar demais esse processo. “Algumas frutas, como maçã, banana e abacate, liberam etileno, um gás natural que estimula o amadurecimento. Quando ficam próximas de frutas mais sensíveis, como morango ou uva, acabam fazendo com que elas estraguem mais rápido”, explica.
Bananas, maçãs, abacates, mamões , mangas, pêssegos e peras devem ser mantidos fora da geladeira enquanto estiverem verdes ou firmes. “Essas frutas amadurecem melhor em temperatura ambiente. Depois de maduras, podem ir à geladeira para conservar por mais tempo”, orienta Jéssica Benazzi.
Morango, uva, ameixa, kiwi, melancia (após cortada), melão (após cortado) e frutas vermelhas no geral devem ser armazenadas sob refrigeração. “Esses alimentos são mais sensíveis ao calor e à umidade. O ideal é guardá-los em potes de vidro ou plástico bem fechados, de preferência forrados com papel-toalha, para reduzir a umidade e evitar o mofo”, recomenda Jéssica Benazzi.
A nutricionista lista outras dicas que podem auxiliar na conservação das frutas:
“Cuidar da forma de armazenar as frutas é uma maneira simples de evitar o desperdício e garantir o consumo de alimentos sempre frescos, saborosos e nutritivos”, finaliza Jéssica Benazzi.
Por Letícia Fernandes