VIOLÊNCIA

Pastor vai visitar a irmã e acaba morrendo durante troca de tiros entre policiais e bandidos

Ele chegou a ser socorrido, pelos próprios moradores, mas não resistiu

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 14:56

Pastor vai visitar a irmã e acaba morrendo durante troca de tiros entre policiais e bandidos Crédito: Reprodução

O pastor evangélico Eduardo Oliveira dos Santos, 45 anos, morreu após ser baleado durante uma intensa troca de tiros entre policiais militares e bandidos no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (20). De acordo com testemunhas, Eduardo, que também trabalhava como pintor e pedreiro, estava em uma bicicleta quando foi baleado nas costas. Ele chegou a ser socorrido, pelos próprios moradores, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, mas não resistiu. As informações são do jornal Extra, do Rio.

Eduardo não morava na comunidade. Segundo parentes, ele estava no local para visitar uma irmã. A Polícia Militar informou que, na manhã dessa segunda-feira (20), agentes do 41° BPM (Irajá) e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE) realizaram uma operação no Complexo do Chapadão. De acordo com o comando das unidades, a ação tem como como objetivo reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais e combater as práticas de roubos de veículos e de cargas nas principais vias que dão acesso à localidade.

Ainda segundo a corporação, durante a ação, os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos armados. Houve confronto e, logo após a troca de tiros cessar, os agentes tomaram conhecimento de que um homem havia socorrido até a UPA de Ricardo de Albuquerque. O comando do 41° BPM diz que instaurou um procedimento para analisar as circunstâncias do fato. Ainda na mesma ação, um homem foragido da justiça foi detido por agentes do setor de inteligência do 41ºBPM e encaminhado à 39ºDP.