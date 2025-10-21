EXPERTISE EM FURTO

Mulheres invadem apartamento, furtam R$ 1 milhão em joias e deixam imóvel bebendo cerveja

Elas levaram ainda dinheiro e uma arma que havia no imóvel

Consegue imaginar a tranquilidade de alguém em invadir um apartamento, furtar R$ 1 milhão em joias e sair do local, de boa, tomando cerveja? Sim, é possível e a cena foi protagonizada por duas mulheres no último domingo (19), por volta do meio dia, no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife. Elas invadiram um prédio, furtaram cerca de R$ 1 milhão em joias, pegaram dinheiro e uma arma de fogo e deixaram o apartamento bebendo cerveja. As informações são do G1 PE.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que as duas chegam ao local em um carro branco. Elas tocam o interfone da portaria e entram no prédio no momento em que o porteiro recebia um pedido por delivery. Nas gravações, é possível ver as mulheres circulando pelas dependências do condomínio, subindo as escadas e entrando no elevador em direção ao sétimo andar.

A filha dos donos do imóvel, que preferiu não se identificar, contou ao G1 que os pais saíram de casa cerca de dez minutos antes do roubo. As mulheres arrombaram a porta do apartamento com um pé de cabra e reviraram apenas os quartos, onde estavam os objetos de valor. “[O valor das joias é estimado] em torno de R$ 1 milhão. São joias de família. Algumas obviamente adquiridas agora, mas tem joias de bisavó, tataravó. Coisas que tem valor inestimável, inclusive. Também levaram uma arma do meu pai, que era registrada, estava no nome dele, tudo certinho”, contou a filha.