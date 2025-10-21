Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fisiculturista multicampeão, Kadu Santos morre aos 31 anos

Corpo foi velado até as 16h desta terça-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:42

Kadu Santos
Kadu Santos Crédito: Reprodução/Instagram

Morreu nesta segunda-feira (20) o fisiculturista Ricardo Nolasco dos Santos, popularmente conhecido como Kadu Santos, de 31 anos. A causa da morte do atleta não foi divulgada pela família.

Natural do Rio Grande do Sul, Kadu foi, por duas vezes, campeão do Muscle Contest, além de ter vencido outras 11 competições de fisiculturismo, segundo informações da CNN.

Kadu era multicampeão de fisiculturismo

Kadu Santos por Reprodução/Instagram
Kadu Santos por Reprodução/Instagram
Kadu Santos por Reprodução/ Instagram
Kadu Santos por Reprodução/ Instagram
Kadu Santos por Reprodução/ Instagram
Kadu Santos por Reprodução/ Instagram
Kadu Santos por Reprodução/ Instagram
Kadu Santos por Reprodução/ Instagram
Kadu Santos por Reprodução/Instagram
1 de 9
Kadu Santos por Reprodução/Instagram

Em seu perfil nas redes sociais, Kadu acumulava cerca de 12,7 mil seguidores, com quem compartilhava dicas e sua rotina, além de oferecer mentorias como coach.

A equipe de treino de Kadu, Team Deura Hera, lamentou sua morte e prestou solidariedade à família do atleta. “Sua trajetória foi marcada por dedicação, talento e um espírito inspirador que deixou marcas em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, escreveu a equipe.

O Power Centro de Treinamento também lamentou a morte de Kadu e ressaltou que o fato de que o fisiculturista era uma inpsiração para todos os colegas. "Kadu sempre foi exemplo de dedicação, disciplina e companheirismo, deixando uma marca de inspiração entre colegas, professores e amigos. Sua partida precoce entristece toda a família PowerCT, que hoje se une em solidariedade à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo."

O corpo de Kadu foi velado até as 16h desta terça-feira (21) e sepultado no Memorial Krause, em Novo Hamburgo (RS).

Tags:

Fisiculturismo Fisiculturista

Mais recentes

Imagem - Esquema de lavagem de dinheiro em lotérica é alvo de investigação da PF

Esquema de lavagem de dinheiro em lotérica é alvo de investigação da PF
Imagem - Câmara aprova urgência para projeto que impede cobrança por bagagem de mão em voos

Câmara aprova urgência para projeto que impede cobrança por bagagem de mão em voos
Imagem - Mulheres invadem apartamento, furtam R$ 1 milhão em joias e deixam imóvel bebendo cerveja

Mulheres invadem apartamento, furtam R$ 1 milhão em joias e deixam imóvel bebendo cerveja

MAIS LIDAS

Imagem - O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador
01

O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
03

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar
04

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar