LUTO

Fisiculturista multicampeão, Kadu Santos morre aos 31 anos

Corpo foi velado até as 16h desta terça-feira (21)

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:42

Kadu Santos Crédito: Reprodução/Instagram

Morreu nesta segunda-feira (20) o fisiculturista Ricardo Nolasco dos Santos, popularmente conhecido como Kadu Santos, de 31 anos. A causa da morte do atleta não foi divulgada pela família.

Natural do Rio Grande do Sul, Kadu foi, por duas vezes, campeão do Muscle Contest, além de ter vencido outras 11 competições de fisiculturismo, segundo informações da CNN.

Em seu perfil nas redes sociais, Kadu acumulava cerca de 12,7 mil seguidores, com quem compartilhava dicas e sua rotina, além de oferecer mentorias como coach.

A equipe de treino de Kadu, Team Deura Hera, lamentou sua morte e prestou solidariedade à família do atleta. “Sua trajetória foi marcada por dedicação, talento e um espírito inspirador que deixou marcas em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, escreveu a equipe.

O Power Centro de Treinamento também lamentou a morte de Kadu e ressaltou que o fato de que o fisiculturista era uma inpsiração para todos os colegas. "Kadu sempre foi exemplo de dedicação, disciplina e companheirismo, deixando uma marca de inspiração entre colegas, professores e amigos. Sua partida precoce entristece toda a família PowerCT, que hoje se une em solidariedade à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo."