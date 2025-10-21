INFRAÇÃO AMBIENTAL

Mais de 130 aves silvestres e quatro tatus são resgatados de cativeiro ilegal

Três espingardas e nove munições que seriam utilizadas em atividades de caça ilegal foram apreendidas

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:25

Animais resgatados Crédito: Divulgação/PMCE

Na noite desta segunda-feira (20), foi finalizada uma operação contra caça ilegal de animais. Centro e trinta e cinco aves silvestres foram encontradas com dois tatus vivos e outros dois mortos em uma residência na zona rural Crateús, na localidade de Serra das Almas, no Ceará.



De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a operação foi iniciado no dia 16, para coibir e prevenir crimes ambientais na região da Reserva Natural Serra das Almas (RNSA), uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) situada entre os municípios de Crateús e Buriti dos Montes, no Piauí.

Durante as buscas, as equipes localizaram, em área de mata, três espingardas e nove munições que seriam utilizadas em atividades de caça ilegal. Em uma residência, foram encontrados 135 aves silvestres, dois tatus vivos e dois abatidos.