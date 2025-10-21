Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 130 aves silvestres e quatro tatus são resgatados de cativeiro ilegal

Três espingardas e nove munições que seriam utilizadas em atividades de caça ilegal foram apreendidas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:25

Animais resgatados
Animais resgatados Crédito: Divulgação/PMCE

Na noite desta segunda-feira (20), foi finalizada uma operação contra caça ilegal de animais. Centro e trinta e cinco aves silvestres foram encontradas com dois tatus vivos e outros dois mortos em uma residência na zona rural Crateús, na localidade de Serra das Almas, no Ceará.

De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a operação foi iniciado no dia 16, para coibir e prevenir crimes ambientais na região da Reserva Natural Serra das Almas (RNSA), uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) situada entre os municípios de Crateús e Buriti dos Montes, no Piauí.

Aves e animais silvestres foram resgatados

Animais resgatados por Divulgação/PMCE
Animais resgatados por Divulgação/PMCE
Armamento apreendido por Divulgação/PMCE
1 de 3
Animais resgatados por Divulgação/PMCE

Durante as buscas, as equipes localizaram, em área de mata, três espingardas e nove munições que seriam utilizadas em atividades de caça ilegal. Em uma residência, foram encontrados 135 aves silvestres, dois tatus vivos e dois abatidos.

Leia mais

Imagem - Homem é multado em R$ 5 mil por comércio ilegal de aves silvestres

Homem é multado em R$ 5 mil por comércio ilegal de aves silvestres

Imagem - Homem é preso e multado em mais de R$ 2 milhões por transporte ilegal de 578 aves silvestres

Homem é preso e multado em mais de R$ 2 milhões por transporte ilegal de 578 aves silvestres

Imagem - Homem é detido com mais de 70 aves silvestres dentro de bolsas na Bahia

Homem é detido com mais de 70 aves silvestres dentro de bolsas na Bahia

Os responsáveis foram autuados por infrações ambientais pelos agentes do Ibama. Os animais resgatados foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), enquanto as armas de fogo foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Crateús para os procedimentos cabíveis.

Tags:

Polícia Aves Silvestres Meio Ambiente

Mais recentes

Imagem - Esquema de lavagem de dinheiro em lotérica é alvo de investigação da PF

Esquema de lavagem de dinheiro em lotérica é alvo de investigação da PF
Imagem - Fisiculturista multicampeão, Kadu Santos morre aos 31 anos

Fisiculturista multicampeão, Kadu Santos morre aos 31 anos
Imagem - Câmara aprova urgência para projeto que impede cobrança por bagagem de mão em voos

Câmara aprova urgência para projeto que impede cobrança por bagagem de mão em voos

MAIS LIDAS

Imagem - O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador
01

O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
03

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar
04

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar