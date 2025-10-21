Acesse sua conta
Esquema de lavagem de dinheiro em lotérica é alvo de investigação da PF

Apuração indica que dinheiro proveniente de contratos públicos teria sido movimentado por uma lotérica em Lucrécia, Rio Grande do Norte

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:05

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (21), uma operação contra um esquema de desvios de recursos públicos federais e lavagem de dinheiro envolvendo uma lotérica no Rio Grande do Norte. A Operação Quina Potiguar cumpriu sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Mossoró e Lucrécia, com o objetivo de coletar novas provas sobre o grupo investigado.

Durante as investigações, foram identificados indícios de que dinheiro proveniente de contratos públicos teria sido movimentado por meio de uma lotérica localizada em Lucrécia, em uma tentativa de ocultar a origem ilícita dos recursos. O valor seria oriundo de repasses de diversos municípios da região a uma construtora investigada.

A construtora, formalmente registrada em nome de um servidor municipal, teria movimentado grande quantia de recursos entre os anos de 2020 e 2025.

Os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro.

