Universidade baiana oferece mais de 1.300 vagas com salários que chegam a R$ 3,5 mil

Inscrições serão abertas no próximo sábado (25)

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 18:19

Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs)
Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está com inscrições abertas para um processo seletivo em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), com o objetivo de contratar novos profissionais e formar cadastro de reserva para 22 cargos diferentes. Ao todo, são 66 vagas imediatas e 1.320 para reserva. As candidaturas podem ser realizadas a partir do próximo sábado (25).

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis técnico/médio e superior. Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 3,5 mil, conforme o cargo e a escolaridade exigida, com direito a auxílio-alimentação que pode variar entre R$ 13 e R$ 20 por dia, de acordo com a carga horária. A jornada semanal será de 30 a 40 horas.

As inscrições estarão abertas até o dia 6 de novembro, e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca responsável pela seleção. A taxa de inscrição é de R$ 70 para cargos de nível médio/técnico e de R$ 80 para cargos de nível superior.

Vagas e salários

Veja as vagas disponíveis no processo seletivo da UEFS

Salários do processo seletivo
Salários do processo seletivo por Reprodução
Vagas de nível médio
Vagas de nível médio por Reprodução
Vagas de nível médio por Reprodução
Vagas de nível superior
Vagas de nível superior por Reprodução
Vagas de nível superior por Reprodução
Vagas de nível superior por Reprodução
Salários do processo seletivo por Reprodução

Isenção da taxa de inscrição

Os pedidos de isenção do pagamento da taxa podem ser feitos entre os dias 25 e 27 de outubro. Têm direito à isenção os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e servidores efetivos ou temporários da Uefs.

Etapas e prazos

O processo seletivo será composto por avaliação de títulos, de caráter classificatório. A análise curricular tem como objetivo avaliar o perfil dos candidatos com base no nível de escolaridade, experiência profissional, conhecimentos específicos e cursos realizados (técnicos, profissionalizantes ou extracurriculares).

O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração.

Veja o edital completo.

Tags:

Concurso Concursos Concurso Público

