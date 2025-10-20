EMPREGO

Salários de até R$ 15 mil: confira 10 concursos com mais de 2 mil vagas abertas

Inscrições ainda podem ser realizadas ao longo desta semana

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 01:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

Em todo o Brasil, ao menos 10 concursos públicos estão com inscrições abertas e edital publicado. São cerca de 2.343 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 15 mil, para jornadas que vão de 20h a 40h semanais. Confira oportunidades:

Prefeitura de Luiz Alves

A Prefeitura de Luiz Alves, em Santa Catarina, abriu 54 vagas imediatas e cadastro de reserva para os níveis fundamental, médio/técnico e superior, em concurso público. Os salários variam de R$ 1,6 mil a R$ 14,2 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de novembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Univali. A taxa de inscrição varia entre R$ 70 e R$ 150, conforme o edital. As provas estão previstas para 30 de novembro, e o concurso tem validade de até dois anos, prorrogável a critério da administração.

Polícia Civil do Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo abriu 1.052 vagas para o cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP) em concurso público. O salário é de R$ 8,5 mil e a jornada de 40 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas entre 16 de outubro a 16 de novembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Ibade. A taxa de inscrição é de R$ 130. As provas serão aplicadas dia 1º de fevereiro de 2026. O processo inclui seis etapas, entre provas, testes físicos, exames e curso de formação.

Prefeitura de Curitiba

A Prefeitura de Curitiba, no Paraná, abriu 100 vagas imediatas para o cargo de Guarda Civil Municipal em concurso público. O salário inicial do cargo é de R$ 2,6 mil, com jornada de 40 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas entre 27 de outubro e 24 de novembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto AOCP. A taxa de inscrição é de R$ 120. As provas estão previstas para 18 de janeiro de 2026.



Prefeitura de Praia Grande

A Prefeitura de Praia Grande, em Santa Catarina, abriu 133 vagas imediatas e cadastro reserva em concurso público. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 15 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de novembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Legalle. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 80 e R$ 150, a depender do cargo. As provas estão previstas para 7 de dezembro.

Prefeitura de Iguatama

A Prefeitura de Iguatama, no estado de Minas Gerais, abriu 200 vagas imediatas e cadastro reserva de níveis fundamental, médio, técnico e superior em concurso público. Os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 4,5 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de outubro, exclusivamente pelo site da banca organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). Os valores das taxas de inscrição são de R$ 60, R$ 80 e R$ 100, a depender do cargo.

Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Santa Catarina abriu 511 vagas para níveis médio e superior em concurso público. Os salários variam entre R$ 4,1 mil e R$ 9,4mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de novembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto AOCP. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 44 e R$ 74, a depender do cargo.

Conselho Regional de Química da 7ª Região (CRQ-VII-BA)

O Conselho Regional de Química da 7ª Região (CRQ-VII-BA) abriu vagas de cadastro reserva para os cargos de Assistente Administrativo e Fiscal Técnico em concurso público. Os salários chegam a R$ 3,5 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Quadrix. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 59 e R$ 62, a depender do cargo.

Prefeitura de Palestina

A Prefeitura de Palestina, em São Paulo, abriu 127 vagas imediatas e cadastro reserva em concurso público. Os salários chegam a R$ 13,2 mil. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 20 de outubro até 9 de novembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o IBGP Concursos. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 60, R$ 80 e R$ 100, a depender do cargo. As provas estão previstas para 30 de novembro.

Prefeitura de Vila Rica

A Prefeitura de Vila Rica, no estado do Mato Grosso, abriu 136 vagas imediatas e cadastro reserva em concurso público. Os salários chegam a R$ 7,5 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de outubro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Império Assessoria e Concurso. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 30, R$ 40 e R$ 60, a depender do cargo.

Prefeitura de Tupandi

A Prefeitura de Tupandi, no estado do Rio Grande do Sul, abriu 30 vagas imediatas e cadastro reserva em concurso público. Os salários chegam a R$ 14,7 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de outubro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Legalle. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 98,25, R$ 137,55 e R$ 176,85, a depender do cargo.