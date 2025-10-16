Acesse sua conta
Inscrições de concurso do Conselho com salários de até R$ 10,8 mil chega na reta final

Candidaturas poderão ser realizadas até a próxima segunda-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 01:00

Chegam ao fim na próxima segunda-feira (20) as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (Cref), no estado de São Paulo, com o objetivo de contratar profissionais para dois cargos. São 21 vagas para o nível superior. Os valores dos salários variam entre R$ 19,6 mil e R$ 10,8 mil. Todos os os servidores ativos farão jus, mensalmente, ao vale alimentação, vale refeição e Plano de Saúde. A carga horária das vagas varia entre 40h e 44h por semana. 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Vunesp). O valor da taxa de inscrição é de R$ 98,80. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a terça-feira (21).

Veja vagas do concurso público do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região

As provas objetiva e dissertativa estão previstas para o dia 12 de dezembro, nos horários informados no Edital, os locais de aplicação do certame serão informados em breve, por meio das publicações oficiais. A convocação para entrega de títulos será feita no dia 23 de janeiro de 2026. A publicação da classificação ainda não tem data definida. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação.

Veja o edital completo.

