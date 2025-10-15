Conselho abre concurso com salários de até R$ 3,5 mil e benefícios em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:41
O Conselho Regional de Química da 7ª Região (CRQ-VII-BA) abriu concurso público para preencher vagas de níveis médio e técnico com formação de cadastro de reserva (CR). As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo e Fiscal Técnico, com jornada de 35 horas semanais e salários de até R$ R$ 3.597,51, com vale alimentação de R$ 1.045,00 e outros benefícios.
As inscrições estão abertas até 8 de dezembro e devem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição para o concurso é de R$ 59,00 para o cargo de nível médio e de R$ 62,00 para a vaga de nível técnico.
Os candidatos admitidos terão direito a plano de saúde (médico, hospitalar e odontológico) e vale transporte. O concurso terá duas fases: prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. As fases serão realizadas na cidade de Salvador.