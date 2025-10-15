Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conselho abre concurso com salários de até R$ 3,5 mil e benefícios em Salvador

Inscrições estão abertas até 8 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:41

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

O Conselho Regional de Química da 7ª Região (CRQ-VII-BA) abriu concurso público para preencher vagas de níveis médio e técnico com formação de cadastro de reserva (CR). As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo e Fiscal Técnico, com jornada de 35 horas semanais e salários de até R$ R$ 3.597,51, com vale alimentação de R$ 1.045,00 e outros benefícios.

As inscrições estão abertas até 8 de dezembro e devem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição para o concurso é de R$ 59,00 para o cargo de nível médio e de R$ 62,00 para a vaga de nível técnico.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Os candidatos admitidos terão direito a plano de saúde (médico, hospitalar e odontológico) e vale transporte. O concurso terá duas fases: prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. As fases serão realizadas na cidade de Salvador.

Leia mais

Imagem - Secretaria abre concurso público com 511 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Secretaria abre concurso público com 511 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Imagem - Governo federal anuncia 6,7 mil novas vagas de professores e técnicos

Governo federal anuncia 6,7 mil novas vagas de professores e técnicos

Imagem - Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Mais recentes

Imagem - Inscrições de concurso do Conselho com salários de até R$ 10,8 mil chega na reta final

Inscrições de concurso do Conselho com salários de até R$ 10,8 mil chega na reta final
Imagem - Portos mais seguros passam pela escuta e pelo cuidado

Portos mais seguros passam pela escuta e pelo cuidado
Imagem - 5 dicas para organizar as finanças da família até o fim do ano

5 dicas para organizar as finanças da família até o fim do ano

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos