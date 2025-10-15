Acesse sua conta
Governo federal anuncia 6,7 mil novas vagas de professores e técnicos

Os novos servidores ficarão lotados em universidades federais de todo o país

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:20

Ministério da Educação (MEC)
Ministério da Educação (MEC) Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

O governo federal, por meio do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), anunciou a contratação de 6.737 novos cargos para professores e técnicos administrativos. A atuação será em universidades federais em todo o país. A informação foi divulgada pelos titulares das pastas - o ministro da Educação, Camilo Santana, e a ministra do MGI, Esther Dweck - em vídeo publicado nas redes sociais.

“Aquela notícia que as nossas universidades estavam aguardando: acabei de assinar com a ministra uma portaria autorizando 6.737 novos cargos para professores e técnicos administrativos nas nossas universidades federais em todo o Brasil”, disse o ministro Camilo Santana.

Ele reforçou que os novos cargos somam-se a outros que já tinham sido autorizados há menos de três meses. “Em julho, já tínhamos autorizado a criação de 4.500 cargos para professores e técnicos dos institutos federais. Esse é o compromisso do presidente Lula para fortalecer a nossa rede federal e a expansão que estamos realizando. Investir em educação é investir no Brasil”.

Já Esther Dweck destacou que o governo federal pretende reforçar ainda mais os quadros dos institutos federais. “São mais de 1.200 novos cargos de professores efetivos, 249 cargos de professores substitutos e quase 5.300 cargos de técnico administrativo previstos”, disse. Desde 2023, de acordo com ela, foram autorizadas 15 mil novas vagas para universidades e institutos. “Esse reforço mostra o compromisso com a educação e com a formação dos jovens para empregos qualificados”.

