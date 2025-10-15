Acesse sua conta
Geraldo Rufino aborda o empreendedorismo na Casa do Comércio

O CEO da maior recicladora de caminhões da América Latina e o especialista Dado Schneider serão palestrantes no Fórum do Comércio, dia 30/10

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14:39

Geraldo Rufino compartilhará com os presentes um pouco da sua história de vida, além de falar como passou de um simples catador de latinhas a dono da maior recicladora de caminhões da América Latina
Geraldo Rufino compartilhará com os presentes um pouco da sua história de vida, além de falar como passou de um simples catador de latinhas a dono da maior recicladora de caminhões da América Latina Crédito: Divulgação

A jornada de empreender com coragem é o tema da aula magna do CEO da JR Diesel, maior recicladora de caminhões da América Latina, Geraldo Rufino. O evento vai ocorrer dentro do Fórum do Comércio 2025 – Desenhando Futuros Desejáveis (FDC25), que acontece, em 30 e 31 de outubro, na Casa do Comércio, em Salvador. A apresentação de Geraldo Rufino será no dia 30, das 15h às 16h20 e as inscrições gratuitas podem ser feitas na Sympla (link https://nev.lt/forumdocomercio25 ).

O evento gratuito é uma realização do Sistema Comércio BA – Fecomércio, Sesc e Senac- e Sebrae Bahia. A programação completa e os ingressos podem ser acessados pelo Sympla, onde estão os links das inscrições por turno.

Geraldo Rufino compartilhará com os presentes um pouco da sua história de vida, além de falar como passou de um simples catador de latinhas a dono da maior recicladora de caminhões da América Latina. Ele contará sobre como conseguiu se reerguer as seis vezes em que quebrou e como as adversidades o tornaram um destaque no mundo do empreendedorismo e um especialista em positividade.

A JR Diesel já chegou a faturar R$ 60 milhões por ano. De origem humilde, mas com muitos valores, Geraldo Rufino repassa a mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais as suas lições de vida e vivências e foi eleito, em 2019, Top Voices do LinkedIn e, em 2023, figurou entre os 20+ do prêmio iBest!, na categoria Influenciador LinkedIn.

FDC25

O FDC25 será uma oportunidade de imersão em tendências, inovação e estratégias para o fortalecimento do comércio baiano e nacional. Nos dois dias irão ocorrer oficinas práticas, conduzidas por especialistas do Sebrae e do Senac, para desenvolver habilidades aplicáveis no dia a dia dos negócios. Painéis temáticos irão propor discussões sobre ancestralidade, inteligência artificial e novos modelos de gestão. O ambiente será o cenário ideal para fortalecer o networking de empresários, gestores e líderes.

Serviço

O que: Fórum do Comércio 2025

Quando: 30 e 31 de outubro

Onde: Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves, 1.109 – Caminho das Árvores. Salvador BA)

Inscrições gratuitas via Sympla: https://nev.lt/forumdocomercio25

Com assessoria

Empreendedorismo

