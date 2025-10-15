Acesse sua conta
Banca escolhida: IBGE se prepara para lançar edital de concurso com quase 10 mil vagas

Seleção temporária terá organização da FGV e pode garantir ganhos superiores a R$ 270 mil em cinco anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:43

IBGE
IBGE Crédito: Tania Rego/Agencia Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se prepara para divulgar, em breve, o edital de seu novo concurso para servidores temporários. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi oficialmente contratada como banca organizadora, o que indica que o documento pode ser publicado a qualquer momento.

A seleção vai oferecer 9.580 vagas de nível médio, distribuídas entre dois cargos: 8.480 para Agente de Pesquisas e Mapeamento e 1.100 para Supervisor de Coleta e Qualidade. Os aprovados atuarão em todo o país, em contratos inicialmente previstos para até 30 meses, com possibilidade de prorrogação.

Os salários serão de R$ 2.676,24 para Agente de Pesquisas e R$ 3.379,00 para Supervisor, acrescidos de auxílio-alimentação de R$ 1.000 e 13º salário. O total anual pode chegar a R$ 55.937,00 no cargo de Supervisor e R$ 46.791,12 para Agente.

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Em abril, o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, solicitou ao Ministério do Planejamento e Orçamento a ampliação do prazo máximo dos contratos temporários para cinco anos, justificando a necessidade de continuidade nas atividades conduzidas pelos profissionais. Se a proposta for aceita, um Supervisor poderá acumular até R$ 279.635,00 no período, enquanto o Agente de Pesquisas poderá alcançar R$ 233.955,60.

A seleção contará apenas com uma etapa: prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O exame terá 60 questões de múltipla escolha, divididas entre conhecimentos gerais e específicos, e duração total de quatro horas. Após a aprovação, os selecionados participarão de um treinamento obrigatório.

A taxa de inscrição será de R$ 48,92, válida para ambos os cargos. As provas serão aplicadas em todos os municípios com oferta de vagas, cerca de 530 localidades em todo o país.

